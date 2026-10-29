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Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a quitté l’Espagne, où il est installé, pour regagner son pays natal après le décès de sa mère, Eulalia Marzetti, à l’âge de 74 ans. Les instances du football argentin ont annoncé que des hommages lui seraient rendus dans toutes les divisions du pays afin de soutenir l’entraîneur champion du monde et sa famille pendant leur deuil.

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Le sélectionneur national assiste à une veillée funèbre privée

Selon SuperDepor.com, le sélectionneur de l’Argentine est rentré en Amérique du Sud dès qu’il a appris que sa mère était décédée mardi dans sa ville natale de Pujato, dans la province de Santa Fe. Après l’annonce faite mercredi par la Fédération argentine de football, ses dirigeants ont détaillé les hommages officiels dans le bulletin n° 6966. Outre des minutes de silence avant les matches dans toutes les catégories, les drapeaux seront mis en berne, notamment au centre d’entraînement Lionel Messi.

Les instances du football expriment leurs sincères condoléances

Dans un message officiel de soutien diffusé mercredi sur ses canaux de communication, où elle a également prié pour le repos éternel d’Eulalia Marzetti, l’AFA a déclaré : « Toute la Fédération argentine de football, sous la direction de son président Claudio Tapia, présente ses condoléances à notre sélectionneur Lionel Scaloni et à sa famille après le décès de sa mère, Eulalia Marzetti. Tous les Argentins adressent une accolade fraternelle à El Gringo et à ses proches en cette période difficile. Courage à vous ! »

De son côté, la Ligue professionnelle de football argentine (LPF) lui a également rendu hommage dans un communiqué : « La LPF déplore profondément le décès d’Eulalia Marzetti, mère de Lionel Scaloni. Tout le pays est à tes côtés et à ceux de ta famille, Lionel ! »

La maladie de sa mère au cœur de ses dédicaces après les titres

Marzetti luttait contre une grave maladie depuis 2021. Cette épreuve personnelle avait auparavant amené son fils à envisager de quitter son poste de sélectionneur pour passer davantage de temps auprès d’elle.

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Scaloni avait évoqué publiquement ses problèmes de santé pour la première fois lors d’une conférence de presse organisée pendant les qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2022. Il avait alors reconnu : « Je ne suis pas en état de penser à la Coupe du monde pour le moment. »

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Peu après, le technicien avait dédié à sa mère la victoire de l’Argentine lors de la Copa América 2021, son premier titre majeur à la tête de la sélection. D’autres ont suivi : la Finalissima 2022, la Coupe du monde 2022 et la Copa América 2024.

Des hommages dans les stades de tout le pays

Une minute de silence sera observée en mémoire de Marzetti dans tous les stades du pays lors de la 15e journée du Torneo Clausura de Primera División, ainsi que dans les principales divisions inférieures. Tandis que les clubs argentins lui rendront hommage sur le terrain ce week-end, Scaloni passera du temps en privé avec ses proches à Santa Fe. Le sélectionneur de 48 ans devrait reprendre ses fonctions à la tête de l’équipe nationale avant la fenêtre internationale de novembre.