Partager Suivez GOAL sur Google

Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a expliqué sa décision de ne pas convoquer le milieu de terrain Rodrigo De Paul dans sa dernière liste, tout en espérant que la suspension de Leandro Paredes sera réduite. S’exprimant après avoir prolongé son contrat jusqu’à la Coupe du monde 2030, le technicien a assuré que les deux joueurs expérimentés faisaient toujours partie de ses plans.

Publicité

Les vétérans du milieu de terrain restent dans les plans de Scaloni

Scaloni a évoqué l'absence des deux milieux de terrain lors de la conférence de presse de jeudi, après que le président de la Fédération argentine de football, Claudio Tapia, a officiellement annoncé son nouveau contrat, qui court jusqu'en juillet 2030. Si De Paul a été écarté du rassemblement de novembre pour des raisons techniques, le meneur de jeu de Boca Juniors Paredes purge actuellement une suspension de 10 matches infligée par la FIFA, assortie d'une amende de 90 000 dollars. Scaloni a néanmoins souligné qu'aucun des deux joueurs n'avait été définitivement écarté de l'Albiceleste.

Le renouvellement générationnel ouvre la voie aux jeunes

Depuis la retraite internationale de Lionel Messi, le staff technique est entré dans une phase de reconstruction. Lors de la précédente trêve internationale, De Paul n'avait disputé que le match d'adieu de l'icône face au Bénin, le 7 octobre. Son absence ce mois-ci permet aux responsables de la sélection d'évaluer de jeunes talents au milieu de terrain, comme Maximo Perrone, Nico Paz et Franco Mastantuono.

Écartant l'idée que la carrière internationale du vétéran soit terminée tout en l'appelant à retrouver son meilleur niveau, Scaloni a déclaré : « La porte n'est pas fermée à Rodrigo De Paul. Nous avons besoin de le voir à son meilleur niveau. Nous voulons voir d'autres jeunes joueurs. »

Une bagarre à la Coupe du monde entraîne une sanction

Son coéquipier au milieu de terrain a quant à lui écopé d'une lourde sanction pour comportement violent après le coup de sifflet final de la défaite face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026. Il a été surpris en train d'étrangler et de bousculer le défenseur Eric Garcia avant de mettre Gavi au sol. Si son coéquipier Nahuel Molina a récemment vu sa suspension réduite en appel de sept à quatre matches, la commission d'appel de la FIFA a rejeté, plus tôt ce mois-ci, la demande de la fédération argentine visant à réduire la sanction de Paredes.

Publicité Publicité

Réaffirmant ses liens étroits avec le joueur suspendu lors de son point presse de jeudi, Scaloni a ajouté : « Leandro Paredes sait que je tiens beaucoup à lui et qu'il a énormément de qualités. Il doit jouer à son meilleur niveau. Les portes lui sont ouvertes. C'est un joueur important ici. J'espère que sa suspension sera levée. »

Le recours devant le Tribunal arbitral du sport en attente d'une décision

Après le rejet de cet appel, la fédération argentine a annoncé le week-end dernier qu'elle porterait le dossier de Paredes devant le Tribunal arbitral du sport, en Suisse. La FIFA comptabilisant les matches amicaux et les rencontres officielles de la CONMEBOL, ses absences lors des matches de novembre contre l'Uruguay et le Costa Rica, après ceux d'octobre contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin, porteront à cinq le nombre de matches de suspension purgés. À moins que son recours n'aboutisse, il lui restera cinq matches à purger.