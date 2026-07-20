Lionel Scaloni a créé une vive émotion après la finale de la Coupe du monde, avant de quitter la salle de presse en larmes

Lionel Scaloni n'a pu contenir ses larmes après la finale perdue de la Coupe du monde. Le sélectionneur de l'Argentine indique avoir besoin de temps pour digérer cette défaite 1-0 face à l'Espagne. Son avenir à la tête de la Albiceleste reste donc incertain.

« Ça me fait mal, ça me fait mal au plus profond de mon âme. Je suis désolé. Je vais m’entretenir avec le président, car j’ai déjà une petite idée de ce que je veux faire », déclare Scaloni, visiblement ému, alors que son contrat court jusqu’à la fin de l’année 2026.

« Je respecterai mon contrat, puis nous verrons », ajoute-t-il. « Franchement, j’ai besoin de réfléchir, car je ne sais pas si je pourrai revivre un moment aussi fort. L’avenir le dira. »

« Je suis reconnaissant envers le président de m’avoir donné cette chance d’être ici, là où je me trouve aujourd’hui. C’est l’endroit dont tout le monde rêve. »

« Nous avons tout donné jusqu’au bout, que ce soit au sein du staff ou sur le terrain. Il est juste que je prenne maintenant le temps de la réflexion », sanglote-t-il.

« Ce lieu est exceptionnel, vraiment exceptionnel. C’est un rêve que de se trouver ici, je n’aurais jamais cru y parvenir un jour, et encore moins avec tout le staff technique à mes côtés. »

« Pour continuer, il faudrait beaucoup de choses », reconnaît Scaloni, exprimant ouvertement ses doutes quant à son avenir à la tête de l’équipe. « Surtout pour nous ressaisir et reformer un tel groupe, une génération qui ne se reproduira probablement plus jamais. Et cela me fait mal, au plus profond de mon âme. Je suis désolé », conclut l’Argentin avant de quitter précipitamment la salle de presse.