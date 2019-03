Lionel Messi surpris par la Juventus et Ronaldo : "Cristiano a eu une soirée magique. Je pensais que l'Atlético était plus fort"

Le s'est qualifié pour la 12e fois consécutive en quarts de finale de la en battant (5-1). Meilleur joueur du soir : Lionel Messi, auteur de deux buts et deux passes décisives.

La "pulga", après avoir vu le show de son rival Cristiano Ronaldo avec la Juve contre l' , voulait prouver qu'il pouvait être tout aussi décisif que le Portugais, afin de rester dans la course au prochain Ballon d'Or - une distinction qu'il n'a plus remportée depuis 2015 - et dans la conquête d'un nouveau titre continental. Un doublé qui lui permet d'atteindre la barre des 8 buts cette édition, rejoignant ainsi Robert Lewandovski - éliminé avec le Bayern - en tête du classement des buteurs.

1 - Lionel Messi has exactly scored two goals and made two assists in a single game for @FCBarcelona for the first time in all competitions. Ace. pic.twitter.com/UZIpGIuV5Z