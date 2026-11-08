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Lionel Messi a conforté sa légende aux États-Unis en devenant le premier joueur à remporter le Soulier d’or de la MLS deux années de suite. L’attaquant de l’Inter Miami a terminé la saison régulière 2026 de Major League Soccer avec 26 buts, prouvant qu’à 39 ans, il reste dans une catégorie à part.

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Messi remporte un deuxième Soulier d’or consécutif, une première historique

Messi est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur à remporter deux Souliers d’or consécutifs en MLS. L’attaquant de l’Inter Miami a terminé la saison régulière 2026 de Major League Soccer avec 26 buts, le meilleur total du championnat.

Le joueur de 39 ans a réalisé cette remarquable performance en 31 apparitions, dont 29 titularisations avec son club. Il a terminé avec quatre buts d’avance sur son plus proche poursuivant, l’attaquant du FC Dallas Petar Musa, tandis que l’attaquant du Nashville SC Sam Surridge a pris la troisième place avec 21 buts.

Messi n’est que le sixième joueur à terminer meilleur buteur de plusieurs saisons régulières de MLS. Il a également délivré 17 passes décisives, portant son total à 43 contributions aux buts, là encore le meilleur chiffre du championnat.

L’entraîneur de l’Inter Miami soutient la candidature de Messi au titre de MVP

Le légendaire attaquant avait déjà remporté le Soulier d’or en 2025 après avoir inscrit 29 buts en seulement 28 matches de saison régulière. Déjà sacré MVP en 2024 et 2025, il reste le grand favori pour remporter à nouveau cette distinction en 2026.

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S’il y parvient, l’international argentin récemment retraité deviendra le premier joueur de l’histoire de la MLS à être élu MVP à trois reprises. L’entraîneur de l’Inter Miami, Kily Gonzalez, estime fermement que son joueur vedette mérite cette distinction historique.

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« Je n’ai aucun doute : c’est le meilleur de tous », a déclaré Gonzalez, cité par ESPN. « Aucun d’entre eux ne peut se comparer à lui en matière de respect envers ses pairs. Compte tenu de son âge et de ce qu’il accomplit, Leo mérite, à mon avis, le titre de MVP ainsi que le Ballon d’Or », a ajouté Gonzalez. « J’espère qu’il y parviendra. »

Une fin de saison régulière mouvementée

Messi n’a pas marqué lors du dernier match de saison régulière de l’Inter Miami, mais il a joué un rôle important dans le match nul 3-3 face au Charlotte FC. Il a tiré le corner à l’origine de l’ouverture du score rapide de Ian Fray, puis a contribué au but inscrit de près par Luis Suarez.

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Dans ce match, l’Inter Miami a inexplicablement laissé filer son avance de 3-0 à la mi-temps et a finalement terminé deuxième de la Conférence Est avec 60 points. Le Nashville SC a pris la tête du classement avec 77 points, battant le précédent record de Miami sur une saison, établi en 2024.

L’Inter Miami se prépare pour les playoffs

Malgré l’échec dans la course à la première place, l’Inter Miami a assuré sa qualification pour les playoffs au terme d’une nouvelle saison régulière réussie. Sa position finale au classement lui a également permis de décrocher, pour la quatrième fois consécutive, un billet pour la prochaine Coupe des champions de la Concacaf.

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Messi et ses coéquipiers doivent désormais se remobiliser rapidement avant cette phase décisive. Ils doivent affronter le Columbus Crew, septième tête de série, lors d’une série très attendue du premier tour des playoffs, disputée au meilleur des trois matches.