Lionel Messi se rapproche d'un record de Diego Maradona

Auteur d'un coup franc superbe face au Chili (1-1) lundi soir, Messi se rapproche doucement de Maradona, qui excellait lui aussi dans cet exercice.

Lionel Messi a marqué de fort belle manière, lundi soir, lors du premier affrontement de l'Argentine dans le Groupe B de la Copa America contre le Chili au stade Estadio Nilton Santos, au Brésil, en inscrivant un superbe coup franc pour mettre son équipe en tête. Par la suite, le Chili est parvenu à égaliser par Eduardo Vargas.

Bien que le match se soit finalement terminé sur un score de parité, Lionel Messi était dans son élément et a impressionné tout au long de la rencontre. Fait intéressant, le but en première mi-temps contre le Chili était le 57e but de Messi sur un coup franc direct. La star du FC Barcelone se rapproche d'une autre légende argentine...

En effet, Diego Maradona le devance avec 62 buts marqués sur coup franc direct dans sa carrière. Il convient toutefois de noter que Messi a marqué 50 buts sur coup franc direct pour Barcelone et sept pour son équipe nationale. Sur les 745 buts marqués par Messi, 7,6% de ses buts proviennent de coups francs directs. Gachette.





De son côté, le Portugais Cristiano Ronaldo a marqué 47 buts sur coup franc direct au cours de sa carrière et est à 10 buts des 57 de Lionel Messi. Plus globalement, le classement all-time est dominé par deux brésiliens. En tête, l'inévitable Juninho Pernambucano et ses 77 buts marqués dans cet exercice dont il avait le secret.



L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais devance de sept petits buts une légende de la Seleçao en la peronne de Pelé (70 buts). Lionel Messi n'est plus qu'à deux buts d'intégrer le top 10 des meilleurs tireurs de l'histoire. Autant dire que la possibilité est grande, tant le maître à jouer de l'Albiceleste et du Barça excelle dans ce domaine.

