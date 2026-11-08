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Lionel Messi s’apprête à faire un retour aussi spectaculaire qu’émouvant en Argentine, quelques mois seulement après avoir fait ses adieux à la scène internationale. L’Inter Miami serait en train de finaliser l’organisation d’un match amical de présaison très médiatisé, qui permettrait à l’attaquant légendaire de retrouver la pelouse où il a disputé son dernier match avec les champions du monde 2022.

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L’Inter Miami envisage un match amical au Monumental

L’Inter Miami prévoit de se rendre à Buenos Aires pour disputer un match de présaison contre River Plate. Selon Bolavip Argentina, la rencontre serait programmée le 19 janvier à l’emblématique Estadio Monumental.

Ce match verrait Messi revenir dans le stade même où il a récemment mis fin à sa carrière internationale. L’attaquant a fait ses adieux à l’équipe nationale d’Argentine le 6 octobre, après un match contre le Bénin.

Des tournées mondiales et des liens qui se renforcent

Si aucun des deux clubs n’a officiellement confirmé la rencontre, ce projet s’inscrit parfaitement dans la récente stratégie commerciale de l’Inter Miami. Depuis l’arrivée de Messi aux États-Unis, la franchise de MLS a multiplié les tournées internationales pour développer sa marque.

Emmener l’équipe dans la capitale argentine représente une suite logique pour le club. Cela permettrait aussi au capitaine de l’Inter Miami de retrouver un public local qui l’a pleinement adopté.

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Un respect mutuel au Monumental

Messi entretient une relation particulière avec River Plate. Lors de ses adieux à la sélection en octobre, le club argentin a tenu à rendre hommage au légendaire attaquant : son président, Stefano Di Carlo, lui a remis une carte de membre honoraire et une plaque commémorative.

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Il a également reçu un maillot personnalisé floqué du numéro 10 pour célébrer le 125e anniversaire du club. En retour, Messi a offert aux supporters son maillot du match dédicacé, désormais exposé dans le musée de River Plate.

Les play-offs de la MLS Cup d’abord

Avant de se tourner vers leurs projets de janvier, les joueurs de l’Inter Miami doivent disputer une campagne cruciale de play-offs de la MLS Cup. Grâce à une solide saison en championnat, le club a assuré sa place en play-offs ainsi qu’un billet pour la prochaine Coupe des champions de la Concacaf.

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Messi et ses coéquipiers affronteront désormais le Columbus Crew, septième tête de série, dans une série très attendue au meilleur des trois matches lors du premier tour. Une fois leur parcours en play-offs terminé, le voyage envisagé à Buenos Aires offrirait à Messi un retour au pays très médiatisé pour lancer la prochaine campagne de l’équipe.