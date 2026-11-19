Messi reste le roi des salaires à Miami

Lionel Messi continue de dominer le paysage financier de la Major League Soccer, avec une rémunération garantie de 28,33 millions de dollars. Selon les derniers chiffres publiés par l’Association des joueurs de la MLS en 2026, les revenus garantis de l’Argentin ont nettement augmenté par rapport aux 20,45 millions de dollars annoncés un an plus tôt. Ces chiffres ne représentent toutefois que la part de son contrat liée à son activité de joueur. En tenant compte de ses accords commerciaux et de sa prolongation de contrat pour 2028, son revenu annuel total serait plus proche de 80 millions de dollars.

La volonté de l’Inter Miami de bâtir une équipe de premier plan autour du vainqueur de la Coupe du monde a porté ses dépenses totales à un montant record de 59,37 millions de dollars. Cet investissement massif a été renforcé par l’arrivée du milieu expérimenté Casemiro en cours de saison, permettant au club de dépenser plus du double de 25 des 29 autres équipes de la ligue.

Malgré ces dépenses sans précédent, l’Inter Miami a terminé la saison régulière à la deuxième place de la Conférence Est, derrière Nashville SC, vainqueur du Supporters’ Shield avec une masse salariale de seulement 24,97 millions de dollars.

Le club des joueurs à 10 millions de dollars s’agrandit

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Si Messi reste dans une catégorie à part, il n’est plus le seul joueur à percevoir un salaire à huit chiffres en Amérique du Nord. Cinq joueurs touchent désormais une rémunération garantie d’au moins 10 millions de dollars.

L’attaquant du Chicago Fire Robert Lewandowski mène la poursuite avec 19,51 millions de dollars, devant Antoine Griezmann, d’Orlando City, à 13,94 millions de dollars. Son Heung-Min, du LAFC, avec 11,25 millions de dollars, et Breel Embolo, d’Atlanta United, avec 10,81 millions de dollars, complètent ce groupe, selon les données d’ESPN.

Cette concentration des salaires au sommet de la ligue se retrouve dans les masses salariales des équipes : le Chicago Fire se classe deuxième derrière Miami, avec 41,29 millions de dollars de dépenses. Atlanta United, le LA Galaxy et le LAFC suivent de près, avec chacun une masse salariale supérieure à 32 millions de dollars.

Les salaires augmentent dans toute la MLS

Les stars ne sont pas les seules à bénéficier de la croissance financière de la ligue : la rémunération garantie moyenne de l’ensemble des joueurs a atteint 746 936 dollars. Cela représente une hausse de 18 % par rapport à l’année précédente, signe que les joueurs aux revenus intermédiaires en profitent également. Actuellement, 150 joueurs de MLS gagnent au moins 1 million de dollars par an.

Le salaire médian a lui aussi augmenté, de 6,4 %, pour atteindre 360 042 dollars. Si les rémunérations les plus élevées progressent rapidement, celles du bas de l’échelle connaissent donc des hausses plus modestes.

À l’autre extrémité de l’échelle des dépenses, le Philadelphia Union reste le club le plus économe de la ligue, avec une masse salariale totale de seulement 12,64 millions de dollars. Son jeune prodige Cavan Sullivan perçoit actuellement une rémunération garantie de 614 000 dollars, un montant qui illustre l’écart entre les talents locaux émergents et les stars venues de l’étranger.