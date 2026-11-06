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Lionel Messi aurait pris une décision définitive concernant la suite immédiate de sa carrière de joueur, alors que les spéculations se sont intensifiées autour d’un retour chargé d’émotion dans son Argentine natale. Malgré son attachement au club de son enfance, le légendaire attaquant reste pleinement engagé dans son projet actuel en Major League Soccer.

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Pas de retour en Argentine pour Messi

Messi n’a aucune intention de quitter l’Inter Miami CF pour être prêté en Argentine cet hiver, ce qui met de fait fin aux discussions sur un retour temporaire en Amérique du Sud. Alors que des informations spéculatives évoquaient un transfert en janvier de l’icône de 39 ans vers son club d’enfance, les Newell's Old Boys, le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a confirmé qu’aucune négociation n’était en cours concernant une telle opération.

Le journaliste italien s’est montré catégorique : « Aucune chance que Messi soit prêté. » Romano a également précisé que le lauréat de huit Ballons d’Or était déterminé à honorer pleinement son contrat actuel, qui court jusqu’en décembre 2028. Des sources proches du club ont même laissé entendre que l’international argentin restait tout à fait disposé à envisager une nouvelle prolongation de contrat avec la franchise de MLS lorsque le moment serait venu.

Projets d’avenir et changements dans l’effectif

Les spéculations sur de possibles retrouvailles entre Messi et Neymar s’intensifient, alors que l’avenir du Brésilien à Santos reste incertain. Le contrat de l’ailier de 34 ans touche à sa fin, alimentant l’idée que l’Inter Miami pourrait profiter des prochaines périodes de mise en conformité des effectifs pour réunir en MLS le légendaire trio « MSN » du FC Barcelone, composé de Messi, Luis Suárez et Neymar. Une telle opération constituerait l’une des campagnes de recrutement les plus marquantes de l’histoire du football nord-américain.

Malgré les spéculations et les enquêtes en cours concernant d’anciens transferts, le camp de l’Inter Miami reste concentré et optimiste. Ses coéquipiers ont souvent souligné que l’exigence de Messi au quotidien avait imposé un niveau d’exigence sans concession dans le vestiaire, transformant la culture de la franchise depuis ses débuts.

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Sous son impulsion, l’Inter Miami s’affirme comme un sérieux prétendant à l’approche des phases finales de la MLS Cup. Avec une vie de famille stable et un avenir clairement tracé à Miami, la légende argentine semble satisfaite à l’idée de terminer son illustre carrière au plus haut niveau aux États-Unis.

Prochains matchs MIA Major League Soccer 16:00 CLT

Un impact immédiat sur le terrain

Alors que les rumeurs concernant un transfert de Messi aux Newell's Old Boys ont dominé les réseaux sociaux, le joueur est resté concentré sur ses obligations à Miami. L’attaquant a récemment livré une nouvelle prestation magistrale pour mener son équipe à une victoire cruciale (2-1) contre le New England Revolution après avoir été menée au score. Après une première période poussive au terme de laquelle Miami était mené, Messi a remis le ballon de la tête à Germán Berterame pour l’égalisation à la 69e minute, avant d’inscrire lui-même le but de la victoire à la 83e.

Ce succès a permis à l’Inter Miami de grimper à la deuxième place de la Conférence Est, avec un point d’avance sur New England à une journée de la fin de la saison régulière. Plus important encore, ce résultat garantit à l’Inter Miami une qualification automatique pour la Coupe des champions de la Concacaf 2027. Messi aura ainsi une nouvelle occasion de briguer un titre international, alors que les représentants de la MLS cherchent à mettre fin à la domination historique exercée depuis des décennies par les clubs de Liga MX sur cette compétition. Les ambitions du club pour les phases finales reposent désormais largement sur les épaules de son capitaine.