Lionel Messi, magistral, devient le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde grâce à un triplé lors de son 200e match international avec l’Argentine

Lionel Messi est entré dans l’histoire de la Coupe du monde. Lors de son 200e match international, il a mené l’Argentine vers une victoire 3-0 contre l’Algérie en inscrivant un triplé, ce qui lui permet de partager la première place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition avec Miroslav Klose (seize réalisations). Les autres équipes du groupe J, l’Autriche et la Jordanie, entreront en lice plus tard.

Après moins de cinq minutes, Messi semblait avoir ouvert le score pour l’Argentine. L’attaquant de l’Inter Miami, servi par Lautaro Martínez dans la surface de réparation, concluait l’action avec brio. Mais « La Pulga » était tout juste hors-jeu : le but était refusé.

Deux minutes plus tard, l’Argentine est à son tour sauvée par la vidéo : après une passe en profondeur à la Messi d’Ibrahim Maza, Farès Chaïbi marque dans le petit filet, mais un hors-jeu millimétré est signalé.

Rodrigo De Paul a finalement débloqué la situation au quart d’heure de jeu. Le milieu de terrain a servi Messi, qui disposait d’espace à l’entrée de la surface. La Pulga s’est retourné sur son pied gauche et a logé le ballon dans la lucarne, malgré la déviation de Luca Zidane : 1-0.

Au fil de la première période, les Verts, trop respectueux du champion du monde, n’ont guère exploité leurs atouts offensifs et Anis Hadj Moussa, préféré à Riyad Mahrez, est resté discret.

Les vice-champions du monde restaient concentrés et alimentaient régulièrement leur meneur, mais aucune autre occasion franche ne voyait le jour avant la pause.

Peu après la reprise, Messi se présente à nouveau aux abords de la surface algérienne ; cette fois, il enroule son tir au-dessus de la transversale, épargnant à l’Algérie un deuxième but. Zidane fulmine contre Nabil Bentaleb, coupable d’avoir laissé trop d’espace à la star.

L’Argentine a maintenu la pression et, après que Lautaro a manqué l’occasion de faire 2-0, le break est finalement intervenu peu après. Zidane a repoussé sans conviction une frappe d’Alexis Mac Allister, et Messi, prompt, a poussé le rebond dans l’angle opposé.

Gianni Infantino, en tribunes, a vu Messi frôler le triplé. Cette fois, Zidane a repoussé la tentative du quintuple Ballon d’Or.

À un quart d’heure de la fin, Messi a lancé Nico González en profondeur, avant de poursuivre sa course, de récupérer le ballon et, juste à l’entrée de la surface, d’enrouler une frappe chirurgicale qui a battu Zidane, encore une fois battu. Peu après, l’Argentin a quitté la pelouse sous une ovation debout, salué par l’ensemble du stade.