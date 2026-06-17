Lionel Messi est entré dans l’histoire de la Coupe du monde. Lors de son 200e match international, il a mené l’Argentine vers une victoire 3-0 contre l’Algérie en inscrivant un triplé, ce qui lui permet de partager la première place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde avec Miroslav Klose (seize buts). Les autres équipes du groupe J, l’Autriche et la Jordanie, entreront en lice plus tard dans la journée.

Après moins de cinq minutes, Messi semblait avoir ouvert le score pour l’Argentine. L’attaquant de l’Inter Miami, servi par Lautaro Martínez dans la surface de réparation, concluait l’action avec brio. Mais « la Pulga » était légèrement hors-jeu : le but était refusé.

Deux minutes plus tard, l’Argentine est à nouveau sauvée par la vidéo : après une passe en profondeur à la Messi d’Ibrahim Maza, Farès Chaïbi marque dans le petit filet, mais un hors-jeu millimétré est signalé.

Rodrigo De Paul a finalement débloqué la situation au quart d’heure de jeu. Le milieu de terrain a servi Messi, qui disposait d’espace à l’entrée de la surface. La Pulga s’est retourné sur son pied gauche et a logé le ballon dans la lucarne, malgré la déviation de Luca Zidane : 1-0.

Au fil de la première période, les Verts, malgré leurs qualités offensives, n’ont guère osé face au champion du monde et ont trop souvent reculé. Anis Hadj Moussa, joueur du Feyenoord préféré à l’icône Riyad Mahrez, est resté discret.

Les vice-champions du monde, concentrés, continuaient de chercher leur capitaine, mais aucune autre occasion franche ne voyait le jour avant la pause.

Peu après la reprise, Messi se présente à nouveau aux abords de la surface algérienne ; cette fois, il enroule son tir au-dessus de la transversale, épargnant à l’Algérie un deuxième but. Zidane fulmine contre Nabil Bentaleb, coupable d’avoir laissé trop d’espace à la star.

L’Argentine a maintenu la pression et, après que Lautaro a manqué la balle du 2-0, le break est finalement intervenu peu après. Luca Zidane a repoussé sans conviction une frappe d’Alexis Mac Allister, et Messi, prompt au rebond, a expédié le ballon dans l’angle opposé.

Gianni Infantino, présent en tribune, voit Messi frôler le triplé ; cette fois, Zidane repousse le ballon directement sur ses gants.

Quinze minutes plus tard, il lance Nico González en profondeur, poursuit sa course, récupère le ballon à l’entrée de la surface et ajuste Zidane d’une frappe chirurgicale. Peu après, l’idole argentin cède sa place sous les ovations du public, concluant une performance de maître.



