Lionel Messi futur entraîneur ? La star du Barça entretient le mystère

Récompensé lundi soir par le prix The Best 2019, l'attaquant argentin s'est confié au site de la FIFA et sur une possible reconversion sur les bancs.

Verrat-on un jour Lionel Messi avec le costume d'entraîneur ? Légende vivante du , le numéro 10 argentin a été interrogé par le site de la FIFA sur cette évantualité. L'netretien a eu lieu après la cérémonie The Best à Milan, où il a obtenu le titre de meilleur joueur de l'année 2019 devant Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo.

"Je ne sais pas ce qui peut arriver"

En s'appuyant sur les exemples de Lionel Scaloni (actuel sélectionneur de l' ) et son idole de jeunesse, Pablo Aimar (qui entraîne les jeunes de l'Albiceleste), le quintuple Ballon d'Or avoue qu'il pourrait revoir sa position à propos de cette possible reconversion sur les bancs. "Sincèrement j'ai toujours dit non, je ne me vois pas entraîner", a-t-il confié à la FIFA.

"Mais on ne sait jamais. Et puis, quand je les vois (Scaloni et Aimar), je me dis que j'aimerais bien être avec les joueurs, essayer de les former, de leur apprendre des choses. Mais honnêtement aujourd'hui, je ne m'y vois pas. Mais dans quelques années, je ne sais pas ce qui peut arriver."

Reste à savoir si Lionel Messi prendra le même chemin que Xavi, son ancien coéquipier du Barça qui a démarré son aventure d'entraîneur au , du côté d'Al-Sadd, où il obtient des résultats intéressants depuis sa prise de fonction en mai dernier.