Lionel Messi frustré après le faux départ de l'Albiceleste

L'Argentine a été tenue en échec par le Chili (1-1), lundi soir, lors de son premier match de Copa America. Un résultat décevant pour la Pulga.

L'attaquant argentin Nicolas Gonzalez a pris ses responsabilités après le match nul 1-1 contre le Chili en Copa America lundi, déclarant aux journalistes qu'il avait "beaucoup manqué" durant le match, tandis que Lionel Messi déplorait un match "compliqué". En effet, Gonzalez a gâché une passe parfaite de Messi en ne cadrant pas sa frappe, alors qu'il n'avait que le gardien à battre à la 80e minute. Mais il était loin d'être le seul joueur argentin à gaspiller car ils n'ont pu convertir qu'un seul de leurs 18 tirs. Insuffisant.

"Maintenant, nous avons l'Uruguay, ce qui va également être difficile"

Lionel Messi a marqué le seul but de l'Albiceleste sur un coup franc avant que le Chili n'égalise grâce à Eduardo Vargas. "Le match était compliqué" , a déclaré le maître à jouer du FC Barcelone. "Nous manquions de calme, d'avoir le contrôle du ballon et de jouer plus vite. Le penalty a changé la donne. Nous voulions commencer à gagner. Maintenant, nous avons l'Uruguay, ce qui va également être difficile. Mais bon, nous devons penser au prochain match maintenant" , a ensuite regretté le numéro 10 argentin.

Mis à part le superbe coup franc de Messi, l'Argentine a gaspillé devant le but, Gonzalez en premier lieu. "Je suis autocritique, aujourd'hui j'ai beaucoup manqué. Nous devons être beaucoup plus fins. Je vais être en colère mais heureux pour certains des points positifs que nous avons montrés aujourd'hui. Nous avons eu beaucoup de situations de but. Nous sommes entrés un peu endormis en seconde période, mais plus tard, nous avons pu évoluer", a pour sa part estimé Nicolas Gonzalez, forcément frustré.

Cependant, le sélectionneur Lionel Scaloni a déclaré qu'il était satisfait du nombre d'occasions créées, soutenant son équipe malgré son manque de réussite face aux buts. "Je serais inquiet si l'équipe ne générait pas de situations de but. L'important, c'est qu'on le fasse, on met beaucoup de joueurs dans la surface. Nous avons une équipe très riche. Tous les footballeurs qui sont ici peuvent jouer, c'est pourquoi ils sont venus", a estimé le technicien. Prochaine étape, et non des moindres : l'Uruguay.