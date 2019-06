Lionel Messi fête ses 32 ans : quels défis peut-il encore relever à Barcelone et en Argentine ?

Le natif de Rosario célèbre son anniversaire ce 24 juin, un jour après la qualification de l'Argentine en quarts de finale de la Copa America.

Lionel Messi a fêté ses 32 ans ce 24 juin. Malgré son âge, l'Argentin est toujours considéré comme étant l'un des - si ce n'est le - meilleurs joueurs de tous les temps et le leader incontesté de l'Albiceleste et de Barcelone.

Mais la fin de sa carrière dans le football ne semble pas être pour tout de suite. La Pulga peut encore relever de nombreux défis et battre encore quelques records avant de raccrocher les crampons. Voici ce qu'il lui reste à faire avant de terminer sa carrière.

GAGNER UN TITRE AVEC L'ARGENTINE

La Copa America 2019, qui se déroule au , est sans doute l'une des dernières opportunités pour le capitaine de l'Albiceleste. Assuré de disputer les quarts de finale face au (28 juin), la sélection argentine pourrait retrouver le pays hôte en demi-finale. S'il ne réussit pas à se qualifier, Messi aura peut-être une dernière chance de remporter une Copa America en 2020, l' étant le pays hôte. Son rêve de remporter une Coupe du Monde, qui a échoué en 2006, 2010, 2014 et 2018, pourrait être au en 2022, même s'il n'est pas certain d'y participer.

REMPORTER UNE NOUVELLE LIGUE DES CHAMPIONS

À Barcelone, la et la Copa del Rey sont des trophées récurrents pour le capitaine barcelonais. Il a remporté 7 des 10 dernières éditions du championnat et 6 Coupes du Roi, mais n'a plus soulevé la Ligue des depuis 2015 avec quatre éliminations consécutives. Déjà vainqueur de la coupe aux grandes oreilles à quatre reprises, il pourrait égaliser les 5 titres de Cristiano Ronaldo, Maldini ou Di Stéfano et même battre le record de Paco Gento, six fois vainqueur de la C1.

UN SIXIEME BALLON D'OR

Messi n'a pas plus remporté de Ballon d'Or depuis l'année 2015. Depuis, Cristiano Ronaldo l'a rattrapé en remportant cinq fois la récompense. Soulier d'or cette saison avec le Barça, vainqueur de la et demi-finaliste de la Champions League, il reste le favori pour remporter un sixième titre en 2019.

BATTRE LE RECORD DE BUTS DE CRISTIANO RONALDO EN LIGUE DES CHAMPIONS

Avec 126 buts inscrits, Cristiano Ronaldo a dépassé Leo Messi dans la course au meilleur buteur de l'histoire de la C1. Auteur de 112 buts dans la compétition, La Pulga doit maintenant espérer que le Portugais fasse un mauvais parcours avec la ou bien attendre qu'il arrête sa carrière.

BATTRE UN ULTIME RECORD AVEC BARCELONE

Bien sûr, l'Argentin a déjà battu presque tous les records à Barcelone. Il est le meilleur buteur, le joueur avec le plus de titres, mais il devra encore se battre un peu plus pour être le joueur avec le plus de matches. Il a déjà rattrapé Iniesta et Messi a disputé aujourd'hui 687 matchs mais est encore loin de Xavi, qui a quitté le Barça en 2015 avec 767 rencontres derrière lui. Deux saisons et un bon parcours en Coupe devraient suffire au natif de Rosario pour battre ce record.