Lionel Messi fait son retour et, dès la 45e seconde, envoie un signal très clair pour la Coupe du monde

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Argentine a dominé l’Islande sans trop de difficultés. À Alabama, le score final était de 3-0 en faveur des champions du monde en titre. Lionel Messi est entré en jeu et a immédiatement laissé son empreinte sur la rencontre.

Côté argentin, deux anciens pensionnaires de l’Eredivisie étaient titulaires : Lisandro Martínez et Gerónimo Rulli. Chez les Islandais, Kristian Hlynsson, joueur du FC Twente, a débuté sur le banc.

La première occasion franche est pourtant revenue à l’Islande : Mikael Ellertsson, joueur de Gênes, a tiré au-dessus d’un but vide, à la grande surprise des 88 000 spectateurs présents.

Huit minutes plus tard, l’Albiceleste ouvrait le score : après un cafouillage dans la surface islandaise, le ballon revenait à Valentin Barco, qui concluait du gauche (1-0).

Le match amical resta ensuite pauvre en occasions jusqu’à l’entrée de Messi.

Deux minutes après son entrée, il hérite du ballon au milieu de terrain et lance Martínez d’une superbe passe en profondeur. L’attaquant de l’Inter est ensuite fauché par le gardien islandais, provoquant un penalty. Messi transforme la sentence avec sang-froid.

En fin de match, Thiago Almada, le milieu de l’Atlético Madrid, a conclu une nouvelle action menée par Messi pour porter le score à 3-0.

L’Argentine entamera la Coupe du monde dans la nuit du 16 au 17 juin, avec un match face à l’Algérie à 3h00. Elle affrontera ensuite l’Autriche puis la Jordanie.







