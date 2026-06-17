Lionel Messi explique pourquoi il a fondu en larmes après son premier but lors de la Coupe du monde 2026

Lionel Messi s'est réjoui de la victoire 3-0 de l'Argentine face à l'Algérie. La superstar de 38 ans a réalisé un triplé, ce qui lui permet de se proclamer meilleur buteur de tous les temps en Coupe du monde.

Ému après son premier but, il a ensuite expliqué ses larmes en zone mixte à TyC Sports.

« Honnêtement, cela n’avait rien à voir avec le football. J’ai traversé quelques jours difficiles et éprouvants, et je tiens à remercier mes coéquipiers ainsi que toutes les personnes impliquées dans l’équipe nationale pour leur soutien. Ils me donnent beaucoup de force. »

Pour sa sixième Coupe du monde, l’attaquant savoure chaque instant : « Je profite encore plus de tout ce que je vis aujourd’hui. J’ai eu la chance de réaliser tous mes rêves, aussi bien individuellement qu’avec mes équipes. »

« Nous avons à nouveau un groupe formidable et je me sens bien et heureux. J’ai accompli plus que je n’aurais jamais pu l’imaginer quand j’étais enfant. Tant que je me sentirai bien, je continuerai à jouer pour l’Argentine », a déclaré Messi.

Il a également fait preuve de modestie : « C’est un honneur d’être désormais co-meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde et de figurer aux côtés de joueurs comme Miroslav Klose et Ronaldo. Je ne preste pas vraiment attention aux statistiques, mais j’en ai pris connaissance parce que Kylian Mbappé avait inscrit un doublé pour la France. C’est vraiment un phénomène. »

Ce match contre l’Algérie était son 200e en sélection, et il y a désormais 120 buts et 64 passes décisives à son actif.