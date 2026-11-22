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Le rêve de Lionel Messi et de l'Inter Miami de remporter une deuxième MLS Cup consécutive ne tient plus qu'à un fil après une désastreuse défaite 3-0 à domicile contre le Columbus Crew. Pourtant grands favoris à l'entame des play-offs, les champions en titre ont été surclassés samedi soir pour leur tout premier match de play-offs au Nu Stadium.

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Des erreurs qui précipitent la chute de Miami

L'Inter Miami s'est retrouvé mené après huit minutes lorsque son gardien Dayne St. Clair est sorti de ses buts et a commis une faute sur Gonzalo Tapia dans la surface. L'attaquant a transformé le penalty. Messi s'est ensuite heurté à un arrêt spectaculaire de Patrick Schulte, gardien de la sélection américaine, tandis que Luis Suarez a poussé le ballon à côté alors qu'il n'avait plus qu'à marquer.

St. Clair a réalisé de bons arrêts pour maintenir l'écart à 1-0, mais le défenseur Gonzalo Lujan a reçu deux cartons jaunes et a été expulsé à la 36e minute. Un Messi frustré a ensuite été averti pour avoir lancé le ballon au visage de Tapia à bout portant. Columbus a puni ses hôtes réduits à dix en inscrivant deux buts en six minutes au début de la seconde période : Taha Habroune a repris de l'intérieur du pied une passe en profondeur de Brais Méndez, puis Tapia a effacé Yannick Bright pour filer au but. L'entraîneur intérimaire du Crew, Laurent Courtois, a ainsi pu faire sortir l'attaquant alors qu'il restait plus de 30 minutes à jouer, afin de le ménager et d'éviter un deuxième carton jaune.

Gonzalez regrette les occasions manquées et l'expulsion

L'entraîneur de l'Inter Miami, Kily Gonzalez, a attribué la défaite aux occasions manquées en début de match et à l'expulsion de Lujan. « L'équipe s'est créé quatre ou cinq occasions franches de faire la différence, mais nous ne les avons pas concrétisées et leur gardien a réalisé les arrêts », a déclaré Gonzalez aux journalistes. « Puis il y a eu le carton rouge, qui a complètement changé la physionomie du match. »

« Mais si l'on se concentre sur la période à onze contre onze, nous nous sommes créé beaucoup d'occasions. C'était simplement un de ces matches où rien ne vous réussit : il faut serrer les dents et tenir bon. Il reste encore un match à jouer. Nous devons aller là-bas, gagner, puis revenir décider de l'issue de la série à domicile. J'en assume l'entière responsabilité. »

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Des dynamiques opposées qui soulignent le passage à vide de Miami

Deuxième tête de série, Miami, qui compte dans ses rangs Messi, meilleur buteur et favori pour le titre de MVP, a terminé avec 13 points d'avance sur Columbus, septième tête de série. L'équipe n'a pourtant remporté que cinq de ses 18 derniers matches de MLS et six de ses 17 rencontres dans son nouveau Nu Stadium de 26 700 places depuis avril. Elle y est restée muette pour la première fois. À l'inverse, Courtois a fait remonter le Crew, dernier de la Conférence Est le 1er septembre, grâce à une série de six victoires consécutives, la meilleure du championnat.

Prochains matchs COL Major League Soccer 20:00 MIA

Le milieu brésilien Casemiro a appelé au calme face au risque d'élimination. « La pression ? Bien sûr qu'il y en a », a déclaré l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United. « L'Inter Miami joue toujours pour gagner et nous savons que, si nous perdons le prochain match, nous serons éliminés. Voilà la pression. Le plus important maintenant, c'est de rester calmes. Nous savons que nous devons faire mieux, parce que nous en sommes capables. Nous avons terminé deuxièmes au classement et nous profiterons donc du prochain match pour montrer aux autres à quel point nous sommes forts. »

La menace d'une élimination avant le déplacement de vendredi dans l'Ohio

La série au meilleur des trois matches se poursuit vendredi à Columbus, dans l'Ohio, où Miami devra gagner pour disputer un troisième match décisif à domicile le 2 décembre. Pour les champions en titre, mettre fin à une période marquée par seulement cinq victoires en 18 matches face à un Crew porté par six succès consécutifs et un Tapia ménagé s'annonce difficile.