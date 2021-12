Lionel Messi et Cristiano Ronaldo meilleurs buteurs… de Barcelone et de la Juventus en 2021

Août 2021, le mois du grand changement. D'abord sur l'axe Barcelone-Paris, puis sur l'axe Turin-Manchester. On parle de football, mais c'est un double choc - en une vingtaine de jours, même - qui ne laisse pas indifférent même ceux qui goutent peu au football. Parce que Leo Messi allant au PSG représente la fin d'une époque, tout comme Cristiano Ronaldo quittant la Juventus est la fin d'un cycle.

Pour comprendre l'ampleur de ce double transfert : quatre mois se sont écoulés, et les effets sont encore visibles. Sur le terrain, sur les tableaux. La Juventus se remet doucement et tranquillement sur pied, mais doit constamment vivre avec le handicap d'un début de championnat en demi-teinte. De l'autre côté, Barcelone, qui affrontera le Napoli en 16e de finale de l'Europa League, est toujours dans le chaos : évincé de la phase de groupes de la Ligue des champions et très loin de la tête de la Liga. Un désastre.

Normal : en laissant de côté un instant les problèmes et les lacunes de leurs effectifs respectifs, comment peut-on penser absorber d'un cœur léger le départ des deux joueurs les plus forts de la planète ? Bien sûr que non. Et les chiffres le montrent aussi, impitoyables pour dire une vérité pure et simple : les meilleurs buteurs de la Juventus et du FC Barcelone pour l'année civile 2021 sont toujours eux, Cristiano Ronaldo et Leo Messi. L'un porte désormais le maillot de Manchester United, l'autre rêve de soulever la Ligue des champions avec le PSG.

Ronaldo a marqué 20 buts toutes compétitions confondues de janvier à fin août, date à laquelle il a quitté Turin et l'Italie ; Messi un peu plus, 28. Et trop pour tous ceux qui, en vain, ont essayé de faire oublier les deux stars.

Deux clubs trop dépendants

Le deuxième meilleur buteur de la Juventus en 2021 s'est arrêté à 17 réalisations : il s'agit d'Alvaro Morata, toujours sur le fil du rasoir entre sa capacité à marquer et ses gestes maladroits qui lui coûtent quelques sifflets du public de la Juventus. A Barcelone, le dauphin de Messi n’est autre qu’Antoine Griezmann. Ironie du sort, lui aussi ne joue plus au Camp Nou après avoir fait son retour à Madrid, du côté de l'Atlético, à l'approche de la fin de la période des transferts estivaux.

Et puis, à 15 buts, il y a Federico Chiesa, qui a brillé même dans les moments les plus sombres de la saison de la Juventus, avec un titre de champion d'Europe à la clé. Ensuite, il y a un grand écart : Dybala à 11, Cuadrado et McKennie à 6, Kulusevski à 5. Et ainsi de suite. Tous loin, très loin du Roi Ronaldo.

Cinq mois ont suffi à Messi et Griezmann

Et à Barcelone ? Memphis Depay arrive en 3eme position. Il n'atteint pas la barre des dix buts, mais au moins il a l'excuse d'avoir joué seulement quatre mois en Catalogne. Il y a aussi Frenkie de Jong, un milieu de terrain qui joue parfois aussi en défense, à 7. Et puis Dembélé, constamment tiraillé entre quelques buts (6) et trop de problèmes physiques.

Des fantômes. Présences palpables. Ou des cauchemars, si vous voulez. Parce que Cristiano Ronaldo et Messi sont toujours là, ainsi que les souvenirs qu'ils ont laissés derrière eux, même s'ils sont partis depuis longtemps. Avec des implications différentes, car au départ de la Pulga tout le monde a pleuré (même lui), tandis qu'à Turin, le départ de CR7 a plutôt été vu comme une sorte de libération. Qui, cependant, a souvent fait gagner des matchs.