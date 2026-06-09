Il y a quatre ans au Qatar, Lionel Messi a écrit une fin de parcours parfaite : il a soulevé la Coupe du monde, comblé la dernière lacune de son palmarès et semblé atteindre le summum du football. Mais le beau jeu laisse toujours place à un nouveau chapitre.

À 38 ans, alors qu’il s’apprête à guider l’Argentine, tenante du titre, vers une sixième Coupe du monde historique, Messi bénéficie d’un ultime hommage d’adidas à sa carrière internationale. Présentation de la collection El Último Tango (« La Dernière Danse »), un clin d’œil nostalgique conçu pour le dernier salut du G.O.A.T. sur la scène mondiale.

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Vingt ans après les débuts en Coupe du monde de ce prodige adolescent, El Último Tango puise son ADN esthétique directement dans les légendaires chaussures +F50.6 TUNIT que Messi portait en 2006. À l’époque, la gamme TUNIT était révolutionnaire, modulaire, futuriste et célèbre pour son cache-lacets qui maximisait la surface de frappe. Pour 2026, adidas marie ce look emblématique des années 2000 au summum de l’ingénierie moderne de chaussures.

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La silhouette emblématique de la TUNIT est réinventée à travers un prisme contemporain. Le bleu et le blanc irisés évoquent les couleurs de l’Argentine tout en rendant hommage à l’héritage de l’ère F50, qui a marqué une génération de footballeurs. Au-delà du terrain, adidas propose aux supporters de porter cet héritage grâce à une collection capsule complète de vêtements et de chaussures lifestyle.

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Pièce maîtresse du segment lifestyle, la basket Messi AdiStar Control 5 reprend la palette blanc, bleu ciel et or des crampons. Complétée par des survêtements rétro, des t-shirts premium et divers accessoires, cette capsule est taillée pour devenir le must-have streetwear des fans durant le tournoi.

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El Último Tango célèbre cet héritage tout en saluant une dernière représentation sur la scène mondiale, rendant hommage à un joueur dont la légende a transcendé les générations et redéfini la grandeur du football.

Boutique : collection adidas x Messi El Último Tango

La collection adidas El Último Tango est disponible dès maintenant en ligne sur adidas.



