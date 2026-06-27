Lionel Messi est forfait de dernière minute pour le match de l’Argentine contre la Jordanie

Lionel Messi ne participera pas au match qui opposera l'Argentine à la Jordanie dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé le sélectionneur Lionel Scaloni en conférence de presse d'avant-match.

Macaya Marquez, journaliste de 91 ans, a interrogé le sélectionneur sur la présence de Messi dans le onze de départ face à la Jordanie. Scaloni a alors fait une exception pour ce journaliste chevronné.

« D’habitude, je ne dévoile pas ce genre d’informations, mais comme c’est vous, je vais être honnête. Messi ne jouera pas contre la Jordanie », a déclaré le sélectionneur, qui a ensuite eu des mots chaleureux pour Marquez.

« J’ai beaucoup de respect pour vous, je suis très heureux de vous voir ici », a-t-il ajouté. À l’issue de la conférence, les deux hommes ont posé ensemble pour une photo.

L’Argentine, déjà qualifiée après ses deux premières victoires (3-0 face à l’Algérie, 2-0 contre l’Autriche, avec cinq buts de Messi au total), peut se permettre de préserver son capitaine en vue des prochaines échéances.

Déjà qualifiée en tête de son groupe, l’Albiceleste peut se permettre de préserver son capitaine. Au tour suivant de la Coupe du monde, l’Argentine affrontera le Cap-Vert.