Lionel Messi entre dans l'histoire de la Coupe du monde grâce à un coup franc décisif qui a permis à l'Argentine de l'emporter

L'Argentine a validé son troisième succès en phase de groupes. Face à une Jordanie déjà éliminée, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez et Lionel Messi ont permis aux champions du monde en titre de l'emporter logiquement 3-1. Grâce à son coup franc décisif, Messi est devenu le premier joueur à marquer lors de sept matches consécutifs en Coupe du monde. L’Argentine affrontera le Cap-Vert en seizièmes de finale.

Déjà qualifiée et certaine de terminer en tête de son groupe, l’Argentine affrontait une Jordanie qui ne pouvait plus espérer figurer parmi les huit meilleurs troisièmes. Privé de suspense, le match a permis au sélectionneur Lionel Scaloni de laisser Messi sur le banc pour lui accorder un peu de repos.

Il a fallu un certain temps à l’Argentine pour débloquer la situation, mais l’ouverture du score est finalement intervenue à la dix-neuvième minute. Mohannad Abu Taha a commis une faute violente sur Lo Celso à l’entrée de la surface de réparation. Le milieu de terrain semblait blessé, mais s’en est finalement sorti indemne. Lo Celso a ensuite magnifiquement placé son coup franc dans la lucarne : 1-0.

Peu après, Lautaro a expédié un tir puissant sur la barre transversale après un excellent centre venu de la gauche. Sur le rebond, Marcos Senesi a vu sa tête repoussée avec brio par le gardien Yazeed Abulaila, mais l’action a révélé que Senesi avait été violemment percuté par Nizar Al-Rashdan. L’Argentine a obtenu un penalty, transformé par Lautaro : 2-0.

Les Jordaniens ont ensuite connu un temps fort et ont même repoussé plusieurs offensives adverses, sans toutefois concrétiser. Cette résistance a suffi à enflammer leurs supporters présents à Arlington. Peu après la reprise, Lautaro pensait inscrire son deuxième but dans la compétition, mais l’arbitre assistant a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu.

L’Argentine n’a pas eu à forcer pour se montrer dangereuse et a de nouveau frôlé le 3-0, si ce n’est que la frappe de Lautaro a cette fois heurté la transversale. Alors que Messi s’apprêtait à sortir, la Jordanie a soudainement réduit le score à 2-1. Mousa Tamari a repris un centre précis d’Ehsan Haddad.

Peu après, Messi est entré en jeu et le huit fois lauréat du Ballon d’Or a aussitôt cherché son sixième but dans ce Mondial. Sa première tentative a franchi la barre transversale, mais sur son second coup franc, à une vingtaine de minutes du terme, il a finalement trouvé le chemin des filets. Messi a enroulé le ballon au-delà du mur et a complètement surpris Abulaila : 3-1.