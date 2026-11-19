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Environ un mois et demi après son dernier match international, Lionel Messi a rompu ses liens avec la Fédération argentine de football (AFA). A24 rapporte, en citant le journaliste Nicolás Wiñazki, que plusieurs faits ont mécontenté la superstar.

Messi a rompu ses « liens personnels et professionnels » avec Claudio Tapia et Pablo Toviggino, respectivement président et trésorier de l’AFA.

Messi ne veut plus que son nom et son image soient utilisés pour les diverses activités commerciales de la fédération, qui continue d’exploiter la renommée de La Pulga qui a récemment tiré sa révérence, afin de générer des revenus.

Tapia et Toviggino font depuis quelque temps l’objet d’une enquête pour des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. Tapia a même été inculpé en mars. Selon Wiñazki, un virement de plus de 1,2 million de dollars a été effectué au profit d’entreprises impliquées dans la location de yachts de luxe dans des destinations exclusives comme Monaco et Ibiza.

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Messi a également rencontré des problèmes avec l’un de ses principaux sponsors internationaux, la marque de bière américaine Michelob. Une entreprise argentine, partenaire de la sélection nationale argentine, a utilisé l’image de l’ancien capitaine dans une campagne liée à l’équipe nationale.

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Mécontent, Michelob a contacté les représentants de Messi. « Messi n’était pas au courant », rapporte Wiñazki. « Qui a pris cette initiative ? Claudio Tapia a autorisé un sponsor argentin à utiliser l’image de Messi, alors même que celui-ci avait un contrat d’exclusivité avec Michelob. »

Selon A24 Messi et son entourage ont également été mécontents de son match d’adieu contre le Bénin, en octobre. Ils ont pointé des problèmes de son et d’éclairage, mais aussi le spectacle de drones qui a suivi la rencontre. On y voyait une représentation de Messi frapper le ballon de son pied droit, le moins bon des deux.

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« La plus grande star du football argentin a demandé à ses avocats de rédiger une lettre de mise en demeure exigeant que l’AFA cesse d’utiliser son image pour générer des profits qui ne bénéficient pas au football argentin », affirme Wiñazki.

Messi peut désormais se concentrer pleinement sur la suite de sa carrière en club. Des semaines décisives l’attendent avec l’Inter Miami. L’équipe de « Vice City » affrontera le Columbus Crew en quart de finale des play-offs de la Conférence Est.