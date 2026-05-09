Lionel Messi désigne le grand favori de la Coupe du monde 2026 : « En meilleure forme que l'Argentine »

Lionel Messi estime que l’Argentine possède de réelles chances de conserver son titre mondial, comme il l’explique dans une interview accordée à Pollo Alvarez. Il désigne toutefois un autre pays comme grand favori de la Coupe du monde 2026.

Les éliminatoires ont pourtant été un succès pour l’Albiceleste, largement en tête du groupe sud-américain, mais la star reste prudente. « Plusieurs joueurs gèrent actuellement des blessures ou un manque de rythme », explique-t-il, allusion probable à Cristian Romero, dont la présence au Mondial est incertaine en raison d’un problème au genou.

« Mais la vérité, c’est que lorsque l’équipe est au complet, elle a prouvé qu’elle était compétitive et qu’elle voulait toujours gagner », affirme avec optimisme le huit fois vainqueur du Ballon d’Or.

Malgré le sacre de 2022 et une campagne de qualifications dominée, il place toutefois la France parmi les grands favoris, tout comme l’Espagne, championne d’Europe il y a deux ans.

« La France est actuellement de nouveau au sommet de sa forme. Elle compte de nombreux joueurs de haut niveau », rappelle-t-il. Il y a quatre ans, l’Argentine avait battu les Bleus en finale du Mondial, et ces derniers cherchent désormais à prendre leur revanche.

Le 24 juin, jour du coup d’envoi de la Coupe du monde, Messi aura déjà 39 ans, mais il n’envisage pas encore la retraite. « J’adore jouer au football et je continuerai tant que mon corps me le permettra », assure-t-il.

« Je suis ambitieux, je veux gagner en tout… », poursuit-il. « Je ne laisse même pas mon fils gagner aux jeux vidéo. »