Partager Suivez GOAL sur Google

Lionel Messi a une nouvelle fois prouvé que la classe est éternelle en décrochant une remarquable cinquième place au classement du Ballon d’Or 2026. Malgré son départ en Major League Soccer, où il évolue avec l’Inter Miami, la légende argentine a devancé de nombreuses stars européennes de premier plan et reste parmi les cinq meilleurs joueurs du monde.

Publicité

Messi reste parmi l’élite mondiale

La cérémonie du Ballon d’Or 2026, organisée au London Palladium le lundi 26 octobre, a consacré Harry Kane, mais Lionel Messi est lui aussi resté sous les projecteurs en terminant cinquième.

Cette belle performance de l’Argentin intervient un an après son absence de la liste des 30 nommés. Ses prestations lors de la Coupe du monde 2026 ont rappelé aux votants sa capacité à faire basculer les matches. Pendant le tournoi en Amérique du Nord, l’attaquant expérimenté a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives. Il a terminé deuxième du classement des buteurs et remporté le Ballon d’argent. Il a mené l’Argentine jusqu’en finale, sa troisième en Coupe du monde, où elle s’est inclinée 1-0 face à l’Espagne après prolongation. Il s’agissait sans doute du tournoi le plus productif de sa carrière internationale.

Les prétendants ne parviennent pas à surpasser Messi

Publicité Publicité

Kylian Mbappé et Lamine Yamal étaient souvent cités comme les principaux prétendants au trophée. Ils ont terminé respectivement deuxième et troisième, sans parvenir à dépasser Kane au nombre de points recueillis lors du vote. Rodri, lauréat du trophée en 2024 alors qu’il évoluait à Manchester City et arrivé à Barcelone en août, a pris la quatrième place après une saison au cours de laquelle il a remporté la Coupe du monde avec l’Espagne et décroché le Ballon d’or du tournoi. La cinquième place de Messi égale son classement de 2018 et témoigne d’une constance au plus haut niveau sur près de deux décennies de football professionnel.

Related Topics

Prochains matchs MIA Major League Soccer 19:30 CIN Regarder

Parmi les autres noms marquants du top 10 figurent Khvicha Kvaratskhelia, du Paris Saint-Germain, à la sixième place, et Ousmane Dembélé à la septième. Erling Haaland a réalisé une nette progression, passant de la 26e place l’année précédente à la huitième, en grande partie grâce à ses nombreux buts pour Manchester City et aux sept inscrits en Coupe du monde. Michael Olise, du Bayern Munich, et Fabián Ruiz, milieu du PSG, complètent le top 10. Malgré leur présence au plus haut niveau du football européen, ces joueurs ont terminé derrière l’expérimenté capitaine de l’Inter Miami au classement final.

Kane met fin à l’attente de l’Angleterre

Publicité

Cette soirée a marqué l’histoire du football anglais : Harry Kane est devenu le premier joueur de son pays à remporter le trophée depuis Michael Owen en 2001. L’attaquant du Bayern Munich a inscrit 73 buts toutes compétitions confondues, en club et en sélection, soit le deuxième meilleur total jamais enregistré sur une seule saison, derrière les 82 buts de Messi en 2011-12. Après avoir reçu le trophée, Kane a tenu à saluer ceux qui l’ont aidé à atteindre le sommet du football mondial. « Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, j’imagine que le choix a été difficile, alors merci », a-t-il déclaré devant les invités du gala, selon des propos rapportés par Sportskeeda. Il a également remercié ses coéquipiers du Bayern, citant Michael Olise, Dayot Upamecano et Luis Díaz.

Kane est aussi revenu sur ses débuts et sur le parcours qui l’a mené sur cette scène londonienne. « Je tiens aussi à remercier Tottenham Hotspur. Je ne serais certainement pas là où j’en suis aujourd’hui sans Tottenham. J’y étais depuis l’âge de 11 ans. Tous les conseils, tous les entraîneurs, vous m’avez permis de vivre mon rêve. Alors, c’est certain, tous ces moments passés ensemble, tous les hauts et les bas m’ont conduit jusqu’ici aujourd’hui », a-t-il ajouté, rendant hommage au club où il a passé la grande majorité de sa carrière avant de rejoindre l’Allemagne. Il a également adressé ses meilleurs vœux à l’entraîneur du Bayern Vincent Kompany, qui, selon Kane, se trouvait chez lui ou peut-être encore à l’hôpital.

Publicité

Honoré en Espagne, absent à Londres

Messi, lui, n’était pas présent au gala londonien. Quelques jours plus tôt, le 23 octobre, il avait reçu à Oviedo le prix Princesse des Asturies des sports, qui saluait son excellence dans la durée, son humilité et son attachement au jeu collectif. Son absence à Londres coïncidait avec le début de la Messi Cup, tournoi de jeunes organisé par l’Inter Miami du 25 octobre au 1er novembre.

Publicité

Avec huit Ballons d’Or à son palmarès, Messi reste le joueur le plus récompensé de l’histoire de ce trophée. À 39 ans, sa capacité à figurer dans le top 5 a redéfini les attentes envers les joueurs expérimentés. Alors qu’il continue de renforcer la visibilité de la MLS et de maintenir son niveau d’exigence, son héritage reste hors d’atteinte. Qu’il figure ou non de nouveau parmi les nommés, sa « dernière danse » au sein de l’élite du football mondial n’aura été rien de moins que spectaculaire, prouvant qu’il reste un joueur avec lequel il faut compter.