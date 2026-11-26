Lionel Messi va retrouver la Bombonera pour jouer une dernière fois aux côtés de son ami de longue date et ancien coéquipier en sélection, Carlos Tevez. L’attaquant légendaire, affectueusement surnommé « El Apache », a confirmé que la star de l’Inter Miami serait l’invité vedette de son jubilé tant attendu le mois prochain.
Des retrouvailles de légende à la Bombonera
Le monde du football se prépare à une soirée riche en émotions à Buenos Aires, où Tevez tournera officiellement la page de sa carrière. Si l’ancien attaquant de Manchester United et de Manchester City a pris sa retraite il y a cinq ans, son jubilé officiel avait été reporté jusqu’à présent.
L’attente autour de l’événement est montée d’un cran avec la confirmation de la participation de Messi au match, prévu le 20 décembre dans le stade emblématique de Boca Juniors.
Pour les supporters de Boca, la présence du plus grand joueur de tous les temps ajoute encore du prestige à une occasion déjà historique. Tevez a lui-même confirmé la nouvelle : les fans assisteront aux retrouvailles du duo qui avait mené l’attaque de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. L’annonce a aussi été relayée sur les réseaux sociaux, où il a été précisé que Messi jouerait lors du jubilé de Tevez le 20 décembre. Les supporters auront ainsi une rare occasion de revoir le meneur de jeu légendaire sur un terrain argentin.
Une année inoubliable pour Boca
Pour les supporters de Boca Juniors, le jubilé « Adiós Apache » arrive à point nommé. Le club connaît actuellement une période de grande réussite sur les scènes nationale et continentale : il s’est déjà assuré la première place du classement cumulé annuel et a remporté la Copa Sudamericana.
Alors que l’équipe est toujours en lice pour la Coupe d’Argentine et se prépare pour les quarts de finale du Torneo Clausura, le jubilé offrira une conclusion festive à une année 2026 remarquablement réussie pour le club.
La présence de Messi parmi les participants garantit que le stade affichera complet. Bien que le joueur aux huit Ballons d’Or se soit retiré de la scène internationale avec la sélection argentine, la perspective de le voir porter une tenue de football à la Bombonera reste un puissant attrait pour les supporters locaux. Ce match fera le lien entre deux époques, en célébrant Tevez, icône moderne du club, tout en accueillant Messi, phénomène mondial.
Les détails du jubilé de l’Apache
Si Messi est sans conteste la principale attraction, ce match est avant tout destiné à rendre hommage à l’immense contribution de Tevez à Boca Juniors au fil de plusieurs passages. L’attaquant a remporté de nombreux titres avec le club, dont la Copa Libertadores, et demeure l’une des figures les plus aimées de son histoire récente.
Alors que le club vise un éventuel septième trophée au cours d’une même année civile, ce jubilé permettra de saluer un joueur qui a incarné, tout au long de sa carrière professionnelle, la combativité et la passion du quartier de Boca.
Les préparatifs battent désormais leur plein pour ce rendez-vous de décembre. Les billets devraient être très demandés, les supporters espérant voir les deux icônes partager le terrain une dernière fois. Ce match marquera les adieux définitifs de Tevez, devenu entraîneur depuis qu’il a raccroché les crampons, comme le rapporte TyC Sports.
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J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.
Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.
Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.
Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.
J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.
Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :
« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »
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