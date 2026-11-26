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Lionel Messi va retrouver la Bombonera pour jouer une dernière fois aux côtés de son ami de longue date et ancien coéquipier en sélection, Carlos Tevez. L’attaquant légendaire, affectueusement surnommé « El Apache », a confirmé que la star de l’Inter Miami serait l’invité vedette de son jubilé tant attendu le mois prochain.

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Des retrouvailles de légende à la Bombonera

Le monde du football se prépare à une soirée riche en émotions à Buenos Aires, où Tevez tournera officiellement la page de sa carrière. Si l’ancien attaquant de Manchester United et de Manchester City a pris sa retraite il y a cinq ans, son jubilé officiel avait été reporté jusqu’à présent.

L’attente autour de l’événement est montée d’un cran avec la confirmation de la participation de Messi au match, prévu le 20 décembre dans le stade emblématique de Boca Juniors.

Pour les supporters de Boca, la présence du plus grand joueur de tous les temps ajoute encore du prestige à une occasion déjà historique. Tevez a lui-même confirmé la nouvelle : les fans assisteront aux retrouvailles du duo qui avait mené l’attaque de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. L’annonce a aussi été relayée sur les réseaux sociaux, où il a été précisé que Messi jouerait lors du jubilé de Tevez le 20 décembre. Les supporters auront ainsi une rare occasion de revoir le meneur de jeu légendaire sur un terrain argentin.

Une année inoubliable pour Boca

Pour les supporters de Boca Juniors, le jubilé « Adiós Apache » arrive à point nommé. Le club connaît actuellement une période de grande réussite sur les scènes nationale et continentale : il s’est déjà assuré la première place du classement cumulé annuel et a remporté la Copa Sudamericana.

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Alors que l’équipe est toujours en lice pour la Coupe d’Argentine et se prépare pour les quarts de finale du Torneo Clausura, le jubilé offrira une conclusion festive à une année 2026 remarquablement réussie pour le club.

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La présence de Messi parmi les participants garantit que le stade affichera complet. Bien que le joueur aux huit Ballons d’Or se soit retiré de la scène internationale avec la sélection argentine, la perspective de le voir porter une tenue de football à la Bombonera reste un puissant attrait pour les supporters locaux. Ce match fera le lien entre deux époques, en célébrant Tevez, icône moderne du club, tout en accueillant Messi, phénomène mondial.

Les détails du jubilé de l’Apache

Si Messi est sans conteste la principale attraction, ce match est avant tout destiné à rendre hommage à l’immense contribution de Tevez à Boca Juniors au fil de plusieurs passages. L’attaquant a remporté de nombreux titres avec le club, dont la Copa Libertadores, et demeure l’une des figures les plus aimées de son histoire récente.

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Alors que le club vise un éventuel septième trophée au cours d’une même année civile, ce jubilé permettra de saluer un joueur qui a incarné, tout au long de sa carrière professionnelle, la combativité et la passion du quartier de Boca.

Les préparatifs battent désormais leur plein pour ce rendez-vous de décembre. Les billets devraient être très demandés, les supporters espérant voir les deux icônes partager le terrain une dernière fois. Ce match marquera les adieux définitifs de Tevez, devenu entraîneur depuis qu’il a raccroché les crampons, comme le rapporte TyC Sports.