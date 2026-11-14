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Le capitaine de l’Inter Miami, Lionel Messi, retrouvera l’Estadio Monumental le 19 janvier, lorsque le club de Major League Soccer affrontera River Plate en match amical de présaison. Cette rencontre à Buenos Aires sera le premier match en club que le lauréat de huit Ballons d’Or disputera sur le sol argentin.

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Une icône argentine de retour au pays

Annoncée sur les réseaux sociaux du club argentin, la rencontre de janvier ramènera Messi dans le stade où il a disputé 29 matches avec sa sélection. Sa dernière apparition dans cette enceinte remonte au 6 octobre, lors d’une victoire 3-0 contre le Bénin qui a marqué sa 208e et dernière sélection, ainsi que son 126e but. Avant ces adieux, le président du club hôte, Stefano Di Carlo, lui avait remis une carte de membre honoraire, une plaque et un maillot floqué à son nom.

Des confrontations précédentes avec quatre clubs

Cet hommage d’octobre faisait également référence au 18 décembre 2022, lorsque le meneur de jeu a conduit son pays à un troisième titre de champion du monde, venu s’ajouter à ses sacres en Copa América en 2021 et 2024 au cours d’une carrière internationale longue de 21 ans. Si ce déplacement de janvier marquera son premier match en club dans son pays natal, l’attaquant a déjà affronté à quatre reprises, ailleurs, des équipes argentines.

Sous le maillot de Barcelone, il a battu Estudiantes lors de la Coupe du monde des clubs 2009 aux Émirats arabes unis, avant d’affronter l’équipe de Marcelo Gallardo, forte de 38 titres nationaux et de quatre Copa Libertadores, en finale en décembre 2015 au Japon. Sous les ordres de Luis Enrique, Barcelone s’est imposé 3-0 : Messi a ouvert le score à la 36e minute avant un doublé de Luis Suarez en seconde période. Il a également battu Boca Juniors lors du Trophée Joan Gamper 2018 et fait match nul 1-1 contre Newell's Old Boys, son club d’enfance, en Floride en 2024.

Miami construit autour de son buteur vedette

Depuis qu’il a rejoint l’Inter Miami en 2023 et prolongé son contrat jusqu’à la saison 2028, le vétéran a mené la franchise à la victoire en Leagues Cup en 2023 et à l’obtention du Supporters’ Shield en 2024. En septembre 2026, il est devenu le premier joueur de l’histoire du club à atteindre les 100 buts, avant de décrocher un deuxième Soulier d’or consécutif, un record, grâce à ses 26 réalisations en saison régulière.

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Plus tôt cette semaine, l’attaquant a également été désigné parmi les finalistes du trophée de MVP du championnat pour 2026. Il espère devenir le premier joueur à remporter cette distinction trois années de suite. L’ajout d’un match dans la capitale argentine s’inscrit dans une stratégie de préparation internationale qui a déjà conduit le club américain au Pérou, en Équateur, en Colombie et à Porto Rico.

Un effectif riche en stars se prépare au coup d’envoi

Si l’heure du coup d’envoi et les modalités de billetterie restent à confirmer, Miami s’attend à ce que Casemiro, Rodrigo De Paul, Suarez, Nicolas Otamendi et Thiago Almada accompagnent leur capitaine pour ce déplacement. Ce match aidera River à préparer son calendrier national et offrira aux visiteurs une rencontre de préparation de premier plan. Après ce séjour en Amérique du Sud, l’Inter Miami entamera sa saison 2027 de championnat contre le FC Cincinnati au Nu Stadium le 19 février.