Lionel Messi a tout de même été convoqué avec l’équipe nationale d’Argentine. La superstar de la sélection argentine a annoncé la semaine dernière sa retraite internationale, mais figure malgré tout sur la liste dévoilée par la fédération.

Messi a annoncé sa retraite le dernier jour du mois d’août dans un communiqué. Peut-être le meilleur footballeur de tous les temps a écrit qu’il s’agit d’une décision extrêmement difficile à prendre pour lui. « Après tout ce temps depuis la finale, et après y avoir beaucoup réfléchi, je veux dire à tout le monde que j’arrête avec l’équipe nationale. »

« J’ai toujours lutté et tout donné pour ce maillot, pour vous rendre heureux et pour vous rendre fiers d’être Argentins à travers le football. » Messi espérait l’été dernier couronner sa carrière de manière encore plus ultime avec un deuxième titre en Coupe du monde, mais cela n’a donc pas été le cas.

Le décès de son père a pesé dans sa décision, raconte-t-il. « Il ne reste plus beaucoup de temps, et des chapitres se referment, et c’en est un qui me fait très mal. J’aime l’équipe nationale, je l’ai toujours aimée et j’aimerai toujours en faire partie. »

« J’ai donné tout ce que j’avais en moi. Je n’ai plus rien à donner, et il y a aussi quelques jeunes joueurs incroyables qui arrivent et qui méritent leur chance », pense Messi en regardant vers l’avenir.

« Merci pour tout l’amour durant ces 20 dernières années. Vous me manquerez quand vous nous encouragerez depuis le stade. Désormais, je ne suis plus qu’un des vôtres, qui vous soutiendra toujours depuis le bord du terrain, dans les bons moments et surtout dans les mauvais. »

« Merci à ma famille d’avoir toujours été là et de m’avoir accompagné dans ce beau mais difficile voyage », poursuit le gaucher. « Merci à chaque sélectionneur, coéquipier et officiel avec qui j’ai eu la chance de partager ce parcours. J’emporte avec moi des souvenirs et des moments inoubliables. »

« Je pars le cœur tranquille et fier, en sachant qu’avec mes coéquipiers, nous vous avons offert des moments dont on ne pouvait que rêver. C’était de la folie de vivre tout cela avec vous. Merci à Dieu de m’avoir fait Argentin. Je vous aime ! »

Messi a été convoqué pour disputer encore un dernier match le 6 octobre. La sélection argentine affrontera alors le Bénin à Buenos Aires devant 85 000 spectateurs. Messi y jouera son dernier match et fera ses adieux à l’équipe nationale.

Jusqu’ici, Messi compte 207 sélections avec l’Argentine. Il y a inscrit 125 buts et a remporté la Coupe du monde en 2022 au Qatar.