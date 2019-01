Lionel Messi bientôt actionnaire du FC Andorre ?

Lionel Messi pourrait investir dans le modeste club du FC Andorre, si l'on en croit les informations émanant de l'autre côté des Pyrénées.

Comme d'autres footballeurs l'ont fait avec lui, Lionel Messi va peut-être entrer dans le capital d'un club, celui du FC Andorre en l'occurrence. "Les pourparlers sont à un stade avancé mais rien n'est encore conclu", a fait savoir le FC Andorre lundi au sujet du quintuple Ballon d 'Or.

C'est Gérard Piqué, son coéquipier au FC Barcelone, qui tente actuellement de convaincre le génie argentin de franchir le pas et mettre des sous dans une formation de division inférieure mais qui pourrait connaitre une fulgurante ascension dans les années à venir.

Piqué est lui-même actionnaire du FC Andorre. C'est le fond d'investissement dont il est le propriétaire, à savoir Kosmos, qui a racheté les fonds du club à la fin de l'année dernière. Le défenseur du club a effacé la dette de cette équipe de D5 espagnole et qui était à la hauteur de 300000€. Et il s'est aussi engagé à payer la même somme chaque année pour permettre au club de grandir et franchir les différents paliers qui le séparent du plus haut niveau.

À noter que l'une des clauses du contrat qui lie le FC Andorre à Kosmos stipule que le club doit rester andorran et qu'une majorité des joueurs doivent provenir de cette Principauté.