Lionel Messi (39 ans) livre une déclaration retentissante au lendemain de la finale de la Coupe du monde

Un jour après la défaite en finale de la Coupe du monde contre l’Espagne, Lionel Messi s’est exprimé pour la première fois sur Instagram. Le capitaine argentin, âgé de 39 ans, évoque une énorme déception, mais souligne en même temps qu’il est fier de ce que son équipe a accompli tout au long du tournoi.

Dimanche, à East Rutherford, l’Argentine a perdu 1-0 en prolongation face à l’Espagne. Ferran Torres a inscrit l’unique but de la rencontre, offrant ainsi le titre mondial aux Espagnols. Juste après le coup de sifflet final, Messi a été filmé en larmes alors qu’il disait au revoir à sa sixième Coupe du monde.

Le lendemain, la superstar s’est adressée aux supporters argentins via Instagram. « La douleur est immense et il faudra du temps pour que cette blessure guérisse. Mais je garde aussi en mémoire tout ce qu’il y a eu de positif. Les matchs que nous avons renversés en donnant tout ce que nous avions resteront à jamais gravés dans nos mémoires. »

Il a également salué la performance de l’équipe argentine, qui a de nouveau atteint la finale de la Coupe du monde. « Grâce au soutien de tout un pays, ainsi qu’au travail acharné et à l’engagement de ce groupe, nous avons une nouvelle fois réussi à nous hisser parmi les meilleures nations du monde. Aujourd’hui, il est difficile de mesurer ce que nous avons accompli, mais ce groupe a atteint deux finales de Coupe du monde consécutives. »

Il a également remercié les supporters argentins pour leur soutien inconditionnel tout au long du tournoi : « Un grand merci pour chaque félicitation et chaque message. Une fois de plus, nous avons réussi à nous unir en tant que nation et à partager ensemble l’immense fierté d’être argentins. »

Malgré cette défaite amère, Messi s’est également montré fair-play envers le nouveau champion du monde. « Je tiens également à féliciter l’Espagne pour son titre », a conclu l’attaquant dans son message.

Cette défaite conclut sa sixième participation à la Coupe du monde. L’attaquant avait déjà été sacré champion du monde avec l’Argentine en 2022 après avoir battu la France en finale, mais il voit sa troisième finale se terminer par une nouvelle déception. Il avait auparavant perdu l’affrontement pour le titre en 2014 contre l’Allemagne.

Sur le plan individuel, Messi a encore brillé : auteur de huit buts, il porte à présent son total à 125 réalisations en 207 sélections avec l’Argentine.



