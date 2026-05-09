Lionel Messi, 38 ans, livre une performance étincelante et bat un nouveau record stupéfiant

Samedi, Lionel Messi a encore une fois fait valoir toute sa classe avec l’Inter Miami. L’Argentin de 38 ans a guidé son équipe vers une victoire convaincante 4-2 contre le Toronto FC grâce à deux passes décisives et un but, inscrivant ainsi son nom dans l’histoire de la MLS.

L’Inter Miami a ouvert le score juste avant la mi-temps par Rodrigo De Paul. Le milieu de terrain, servi par Messi sur coup franc, a vu sa première tentative heurter le mur, avant de reprendre magnifiquement le ballon de volée pour le 0-1.

Après la pause, Messi a pris le contrôle des opérations. Il a d’abord servi Luis Suárez, l’Inter Miami profitant d’un arrêt de jeu suite à une blessure chez Toronto FC pour surprendre la défense et éviter le hors-jeu. Peu après, Sergio Reguilón a à son tour conclu une action lancée par la star argentine.

Après un premier coup franc repoussé avec brio par le gardien adverse en seconde période, l’Argentin a finalement inscrit son nom au tableau d’affichage, offrant aux siens une avance confortable sur la pelouse canadienne.

Le Toronto FC a réagi en inscrivant deux buts en fin de match, mais la victoire de l’Inter Miami n’a jamais été sérieusement menacée. L’équipe de l’entraîneur Guillermo Ángel Hoyos a finalement ramené les trois points en Floride de manière convaincante.

Grâce à sa contribution à trois buts, Messi a franchi un cap historique en Major League Soccer. L’Argentin est devenu le joueur ayant atteint, de loin le plus rapidement, un total de 100 buts et passes décisives dans le championnat américain.

L’ancien record, détenu par Sebastian Giovinco, nécessitait 95 matchs ; Messi l’a donc pulvérisé avec 31 rencontres d’avance : en 64 matchs de MLS, la légende du FC Barcelone compte 41 passes décisives et 59 buts.







