Lionel Messi, 38 ans, livre une performance étincelante et bat un nouveau record sensationnel

Lionel Messi a encore fait parler sa classe samedi sous les couleurs de l’Inter Miami. L’Argentin de 38 ans a guidé son équipe vers une victoire convaincante 4-2 face au Toronto FC grâce à deux passes décisives et un but, inscrivant au passage une nouvelle page de l’histoire de la MLS.

L’Inter Miami a ouvert le score juste avant la mi-temps par Rodrigo De Paul. Le milieu de terrain, servi par Messi sur coup franc, a vu sa première tentative heurter le mur, avant de reprendre instantanément le rebond et d’envoyer le ballon dans les filets : 0-1.

Après la pause, Messi a pris le contrôle des opérations. Il a d’abord servi Luis Suárez, l’Inter Miami profitant d’un rebond favorable pour que l’attaquant uruguayen se retrouve en position légale. Peu après, Sergio Reguilón a à nouveau frappé, toujours sur une passe décisive de la star argentine.

Après avoir vu un coup franc repoussé avec brio par le gardien adverse en seconde période, l’Argentin a finalement inscrit son but mérité, concluant avec sang-froid pour offrir aux siens une avance confortable sur la pelouse canadienne.

Le Toronto FC a bien réagi en inscrivant deux buts tardifs, mais la victoire des Floridiens n’a jamais été sérieusement menacée. L’équipe de l’entraîneur Javier Mascherano rentre donc en Floride avec trois points mérités.

Grâce à sa contribution à trois buts, Messi a franchi un cap historique en Major League Soccer. L’Argentin est devenu le joueur ayant atteint de loin le plus rapidement un total de 100 buts et passes décisives dans le championnat américain.

L’ancien record, détenu par Sebastian Giovinco, était de 95 matchs ; Messi l’a donc pulvérisé avec 31 rencontres d’avance : en 64 sorties en MLS, la légende du FC Barcelone compte 41 passes décisives et 59 buts.







