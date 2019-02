L'Inter, Ronaldo, Lafont, Icardi, Spalletti... : Frey se confie à Goal

Sébastien Frey doute des chances de l'Inter Milan pour la qualification lors de la prochaine Ligue des champions. Il a aussi valorisé Alban Lafont.

Vérone, l’Inter, Parme, la Fiorentina et le Genoa. Sébastien Frey est l’étranger avec 5 maillots, 15 saisons et 446 apparitions en Serie A.



Toujours attaché aux couleurs Nerazzurri, Frey a accordé une longue interview à Goal en abordant de nombreux thèmes dont l'Inter Milan, forcément.



La situation de Spalletti. "Gérer une équipe aussi importante que l'Inter n'est pas facile. Je pense que lors des prochains matches, vous comprendrez certainement s’il est vraiment capable de gérer une équipe et une place aussi importantes car l’Inter souhaite recréer un projet visant à revenir concurrencer la Juventus dans le championnat italien et à redevenir un protagoniste de la Ligue des champions. s’ils obtiennent des résultats, Spalletti gagnera en confiance, sinon ils sortiront inévitablement de nombreux noms, dont ceux de deux grands entraîneurs, cependant, actuellement libres, comme Conté ou Mourinho."

Icardi : "Nous parlons d'Icardi, le capitaine de l'Inter et probablement, comme vous l'avez dit, le joueur le plus fort et le plus décisif de cette équipe. Il est dans l'œil du cyclone pour tous les événements qui ne concernent pas le football et il est inévitable que, inconsciemment, il puisse être impliqué dans cette affaire qui le concerne personnellement car j'imagine que les supporters de l'Inter, même au travers des réseaux sociaux, envoient de nombreux messages et je crois. que cela puisse l’influencer: ce n’est pas au mieux de la sérénité et cela se voit aussi sur le terrain. Alors oui, pour moi tout cela affecte sa performance: tous les événements extra-sportifs qui ne concernent pas le terrain, le renouvellement du contrat, les grandes lignes d'Icardi ... peut-être serait-il préférable en ce moment de tout mettre de côté pour lui donner un peu plus de tranquillité. Et parce que l’Inter a besoin d’Icardi ".

L'Inter dans le top 4 en fin de saison ? : "Sur le plan personnel, j'espère bien, car c'est une équipe dans laquelle j'ai joué, où j'ai grandi et, par conséquent, évidemment parmi toutes les équipes engagées dans la lutte pour la Champions, je parie pour l'Inter. Mais je le vois moins facile qu’il y a deux mois. Si vous m'aviez posé cette question il y a quelques mois, j'aurais dit 'absolument oui', mais étant donné que les autres équipes en-dessous frappent à la porte, elles obtiennent des résultats et gagnent en confiance, cela devient certainement compliqué pour le moment ".

Les critiques envers Handanovic : "Elles sont incompréhensibles. Je pense que depuis au moins trois ans, Handanovic est l'homme le plus décisif de cet Inter. Peut-être que la seule chose qu'il paie, c’est qu’il s’agit d’une personne assez introvertie et en Italie, nous sommes peut-être habitués à voir des garçons extravertis se mettre à crier. Je pense que Samir est le joueur le plus régulier et le plus décisif de cet Inter depuis plusieurs années. Il est toujours critiqué, mais au final, il est toujours décisif en positif."

Alban Lafont : "Je pense que ce gars a un potentiel énorme. À 19 ans, il joue dans une équipe comme Fiorentina. Je parle d'expérience, c'est difficile du point de vue de la pression des supporters. Il a seulement 19 ans, je pense que la saison prochaine sera celle où nous comprendrons qui est Lafont, car il sera bon de s'entraîner avec les gardiens italiens, qui sont les meilleurs, et cela lui permettra d'exprimer tout son potentiel lors de la prochaine saison. Je le répète, il n’a que 19 ans."

Ronaldo et Cristiano : "Ronaldo de l'Inter à son arrivée en Italie, c'était quelque chose de jamais vu auparavant. Donc Ronaldo a eu un impact dévastateur sur moi pour cette nouvelle génération de football ... Je n'ai jamais vu San Siro acclamer un joueur comme celui-là! Je pense qu'en Italie, la Juventus a également applaudi Ronaldo. Cristiano Ronaldo Je ne dis pas que c'est déjà vu, mais il a déjà montré toutes ses qualités dans d'autres équipes, nous étions donc mieux préparés à un tel phénomène. Ce qui est en train de se dégager, c’est que Cristiano Ronaldo est le joueur à prendre comme exemple pour tous les jeunes garçons qui fréquentent des écoles de football pour leur professionnalisme, leurs aptitudes physiques, leur préparation, leur mentalité de vainqueur. Il est l'exemple à transmettre à tous les garçons qui veulent devenir footballeurs, car il est le joueur le plus complet du moment."

Sala : "Je suis très triste et désolé de ce qui s’est passé, mais je tiens à saisir cette occasion pour remercier les personnes qui, grâce à leurs efforts, ont permis de retrouver le corps d’Emiliano. De cette manière, les parents et toute la famille pourront réellement vivre le deuil, car cet espoir impossible a dû causer d’énormes souffrances à une famille qui ne le méritait pas. Paix à son âme. Je ressens une grande tristesse, comme tout le monde du football ".