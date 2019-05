L'injustice autour de Messi, l'impact de Bielsa, la saison de l'OM : les confidences d'Ocampos

Lucas Ocampos est devenu l'un des hommes forts de l'OM version Rudi Garcia. Impliqué sur le terrain, le joueur s'est confié dans un entretien accordé à La Provence.

L'Argentin a notamment affirmé son "rêve" de disputer la Copa America avec l' de Lionel Messi, cet été au .

La saison de l'OM : "La vérité, c'est qu'on a été défaillant dans toutes les compétitions et qu'on n'a pas su se battre durablement pour le podium. Ceci n'entre clairement pas dans les plans du club et de l'équipe. Mais il faut savoir l'accepter et travailler pour rebondir dès la saison prochaine. Je me sens aussi très triste pour les supporters."

River Plate : "Depuis mon arrivée en Europe, j'ai eu quatre opportunités de retourner à River Plate. J'ai même eu au téléphone l'entraîneur (Marcelo Gallardo). Mais aujourd'hui, ma carrière doit se poursuivre en Europe. Ici, je n'ai pas fini mon travail. Je garderai à vie River dans mon coeur, c'est clair que je rêverais de terminer ma carrière là-bas. Mais j'ai encore le temps avant d'y penser. Je dois d'abord profiter au maximum de cette chance qui m'est offerte de jouer en Europe et à l'OM."

La Copa America, un objectif : "Je dois croire en moi, car personne d'autre ne le fera pour moi. J'espère en tout cas que le sélectionneur regarde les matches de l' . Participer à la Copa America serait un rêve."

Les performances de Messsi face à : "C'est très bizarre à analyser. Il a fait un match impressionnant lors de la rencontre aller, au Camp Nou. Le Barça doit même gagner 4-0, s'il est plus réaliste. Finalement il a été puni en . En tant qu'Argentin c'est difficile à avaler. Ces dernières années ont été assez injustes pour Messi. En club et sélection il a connu de nombreuses finales ou de beaux parcours qui n'ont pas été récompensés par un trophée. Malgré cela, il ne se décourage jamais et réussi saison après saison à maintenir un niveau de jeu phénoménal. Messi a aussi eu l'intelligence de faire évoluer sa façon de jouer."

L'impact de Bielsa : "À ses côtés, j'ai redécouvert ce qu'est le football. C'est clair que ses séances d'entraînement étaient très compliquées. Mais j'ai adoré travailler avec lui, c'était absolument révolutionnaire. Certains coaches t'accompagnent au quotidien sans impacter ce que tu es au fond de toi. C'est pour cela qu'il est unique. Il a su modeler ma vision de ce sport. Grâce à lui, je ne suis plus le même joueur ni le même homme. Je ne le remercierai jamais assez pour ça. La mentalité qui m'anime aujourd'hui est le fruit de notre collaboration."