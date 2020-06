Lingard : "Pogba est un joueur complet et un leader"

L'ailier de Manchester United, Jesse Lingard, a loué les qualités et aussi le mentalité de son coéquipier chez les Red Devils, Paul Pogba.

Paul Pogba reste un "joueur complet" et un "vrai leader" à , indépendamment de ce que ses détracteurs peuvent penser. C'est ce qu'estime son coéquipier, Jesse Lingard.

Le milieu de terrain international français était pressenti pour devenir un vrai patron Old Trafford suite à son transfert en provenance de la pour 105M€ en 2016. Alors qu'il est allé cherché le titre de champion du monde avec les Bleus deux ans plus tard, Pogba tarde toujours à confirmer les attentes placées en lui en club. Et c'est ce qui a donné lieu à des discussions sans fin sur sa forme et son avenir, avec des rumeurs l'envoyant constamment au et à la Juventus.

Cependant, ceux qui le côtoient au Théâtre des Rêves restent admiratifs de ce qu'il est, et confiants en sa capacité à rebondir et infléchir la mauvaise spirale. Parmi ceux qui le connaissent le mieux, il y a notamment Jesse Lingard, qui a percé à ses côtés chez les jeunes avant d'intégrer l'équipe première de MU. L'international anglais estime que "La Pioche" reste le plus à même à endosser le rôle du patron à MU et il ne voit que très peu de faiblesses dans son jeu.

Dans un entretien à Sky Sports, il a confié : "J'ai grandi avec Paul et quand il est venu pour la première fois, vous pouviez voir les capacités techniques qu'il possédait à un si jeune âge. Il a remporté la et de nombreux trophées avec la Juventus et nous. C'est le joueur complet par excellence. Il est toujours positif et a une bonne énergie hors du terrain. Il est humble et l'un des meilleurs gars que vous puissiez rencontrer. Il est toujours positif dans le vestiaire et parle aux autres quand ils sont dans le dur. Cela se voit également sur le terrain. C'est difficile aux adversaires de lui enlever le ballon parce qu'il est si fort. Il est devenu le leader et a très bien assumé cette responsabilité."