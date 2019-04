L'index de performance de Ligue 1 : Pepe mène la charge pour le LOSC

La star ivoirienne veut propulser son équipe en C1, tandis que Nabil Fekir et Wahbi Khazri veulent faire de même pour leurs équipes respectives.

Le a remporté la la semaine dernière, mais beaucoup de choses peuvent encore se passer, notamment dans la course à la .

est privilégié dans cette course à la C1 avec 6 points d'avance sur et 9 sur Saint-Etienne.

Les hommes de Christophe Galtier brillent cette saison, mais personne ne brille autant que Nicolas Pepe avec une moyenne de 82.1 points sur notre index de performance sur l'ensemble de la saison.

L'index de performance est un outil de mesure s'appuyant sur des stats Opta qui note sur 100 la performance des joueurs de .

Le score de Pepe est le 4e meilleur score de toute la Ligue 1, avec Kylian Mbappé en première position avec une moyenne de 94.6, suivi du portier de Nice Walter Benitez avec 86.1 et Neymar qui est à 85.

Dimanche, l'international ivoirien a encore marqué pour le LOSC lors du succès 5-0 contre Nîmes, un deuxième match de rang où les Dogues ont isncrit 5 buts à domicile après la fessée administrée au PSG (5-1).

Lors de ce fameux match, Pepe avait pu faire montre de ses capacités en martyrisant la défense du champion.

Il devrait également jouer un grand rôle lors du choc face à Lyon le weekend prochain pour une charge sur la seconde place assortie d'une place en C1 sans passer par le tour préliminaire.

Le match sera aussi d'une importance vitale pour Lyon. Les Rhodaniens feront tout pour ne pas permettre à leurs rivaux stéphanois de leur voler leur place sous les projecteurs de la Ligue des champions.

Nabil Fekir est le protagoniste principal de l'OL, avec 9 buts et 4 passes décisives à son compteur et un score de 72.2 sur l'index. Houssem Aouar, Tanguy Ndombele et Memphis Depay ont néanmoins fait mieux sur notre classement cette saison.

Fekir a joué un grand rôle lors du succès contre (3-2) lors du weekend. Le meneur de l'OL sait créer des occasions et cela va certainement attirer l'attention de grandes écuries cet été.

Fekir et Khazri ont tous deux connus de très bons débuts en Ligue 1, le joueur de Saint-Etienne a aussi connu la avec Sunderland.

Wahbi Khazri est ensuite revenu à Sainté après son passage outre-Manche et s'est fendu cette saison de 13 buts et six passes décisives lui permettant d'atteindre une moyenne saisonnière de 68.9, le plaçant à la 35e place sur 354 joueurs.

C'est en grande partie grâce à l'international tunisien que Les Verts réussissent une aussi bonne saison, qui va d'ailleurs sans doute se poursuivre contre .

De toutes les équipes se mêlant à la lutte pour la Champions League, c'est Saint-Etienne qui a la meilleure forme avec 5 succès sur leurs six derniers matches.

La fin de saison promet d'être palpitante avec cette lutte pour les strapontins continentaux auxquelles trois équipes vont se livrer une lutte sans merci.