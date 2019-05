L'index de performance de Ligue 1 - Les exploits de Germain n'ont pas suffi pour Marseille

L'OM a concédé le nul 1-1 contre Strasbourg malgré la performance de son attaquant.

Marseille a connu un weekend décevant après son nul 1-1 concédé contre vendredi, combiné avec la victoire de Saint-Etienne contre , ce qui met les Olympiens dans une situation inconfortable dans la course à l'Europe.

Rudi Garcia peut se consoler avec la performance de Valère Germain, certainement le meilleur joueur de cette semaine selon l'index de performance d'Opta, qui note la performances des joueurs sur 100.

L'ancien attaquant de l'AS Monaco s'est offert la note de 97.4, grâce à une très belle ouverture du score. Mario Balotelli a été impliqué dans la conception de ce but, mais c'est Germain qui a fini l'action.

À la deuxième place ce weekend, on retrouve l'ailier de Mathieu Dossevi, qui a sorti son match le plus abouti cette saison pour l'équipe d'Alain Casanova lors du nul 2-2 enregistré contre Rennes.

Très impliqué notamment avec un centre pour Max-Alain Gradel qui aurait mérité meilleur sort, l'ancien joueur de Metz a aussi dévié victorieusement le coup franc de Jimmy Durmaz de la tête.

Pour compléter le podium, on retrouve Remy Cabella, pour son rôle lors du succès de Saint-Etienne contre Monaco 3-2.

Sa belle reprise de volée avait permi à l'ASSE de prendre l'avantage. Cabella a aussi été décisif sur le but vainqueur signé Arnaud Nordin, qui entre dans la première fois dans notre Top 10 grâce à sa contribution, malgré le fait de n'avoir joué que 45 minutes.

Gelson Martins était de retour dans le groupe professionnel. L'ailier prêté par l'Atletico Madrid a fêté son retour avec un but sur un service de Carlos Vinicius.

Valentin Rongier a été très performant ces dernières semaines, et a été classé 4e dans le classement de la semaines. Le capitaine du FC a joué un rôle inspirant dans l'équipe de Vahid Halilhodzic qui vient de signer sa 5e victoire de rang contre .

Un match déverrouillé par la frappe lointaine sublime d'Abdoulaye Touré qui lui a permis de finir 8e dans l'index.

La période difficile du se poursuit, avec un match nul 1-1 concédé au Parc contre l'OGC Nice. Marco Verratti a sorti une belle performance pour les locaux, alors que les visiteurs ont pu compter sur Ignatius Ganago. Les deux font partie de notre top 10.

Le choc entre et a tenu toutes ses promeses et c'est le jeune lillois Boubakary Soumare qui a été élu homme du match après avoir marqué son premier but en professionnel.

Considéré comme l'une des plus grandes promesses du football français, il a permis à son club de se rapprocher de la C1 avec une performance de première catégorie.

Le duel entre Lyon et Saint-Etienne pour l'Europe sera fascinant jusqu'à la fin de la saison. La prochaine visite de l'OL à Marseille promet une sublime conclusion à la campagne.