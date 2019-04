L'Index de Performance de Ligue 1 - La classe de Verratti et l'excellence de Konaté

L'Italien a été un véritable maestro pour le Paris Saint-Germain, mais l'international sénégalais a assuré le spectacle.

Moussa Konaté a été le meilleur joueur de lavec un superbe doublé pour Amiens qui a permis aux siens de s'éloigner de la zone dangereuse.

Selon l'outil Opta Index, qui mesure la performance de chaque joueur du championnat avec une note sur 100, l'international sénégalais a signé un superbe score de 96.7.

Réduit à dix, Amiens était mené avant de remonter à 2-1 avant de devoir concéder le nul in extremis contre Saint-Etienne en fin de rencontre.

Après 24 minutes, il a produit le plus beau finish du weekend, sur une passe signée Eddy Gnahore. Un but d'une grande classe.

Vers l'heure de jeu, il inscrivait son doublé de près et les supporters d'Amiens sont certainement conscients que s'il n'avait pas été absent pendant une longue période, leur équipe serait bien mieux lotie.

L'homme aux 7 buts en 17 titulaisations en avait marqué pas moins de 13 la saison dernière.

Toujours chez les équipes se battant pour la survie, Wesley Said s'est offert un score de 96.5.

Son équipe de avait perdu 8 de ses 9 précédents matches et avait concédé l'ouverture du score contre l'OL de manière précoce avant de renverser les Rhodaniens et de l'emporter de manière spectaculaire.

Hébitué du classement, le milieu parisien Marco Verratti a complété le podium, malgré le nul des siens contre . Il a réalisé une masterclass au milieu avec Leandro Paredes lequel finit d'ailleurs 7e de l'index.

L'Argentin a été le plus spectaculaire, avec une superbe passe sur le premier but signé Eric Choupo-Moting.

Le match du weekend est certaineent le nul entre Angers et Rennes (3-3), qui fut un véritable festival offensif, et 4 joueurs ayant participé à cette rencontre figurent dans l'index de cette semaine.

L'ancien jeune d' Jeff Reine-Adelaide a inscrit un doublé pour les locaux dans ce match, ses premiers buts en , pour s'offrir un pic à 93.7 alors que Stéphane Bahoken brille avec un score de 90.9.

Avec un résultat identique, le Rennais Hatem Ben Arfa a été le meilleur joueur des visiteurs, montrant toute sa technique sur son premier but avant de marquer sur penalty.

Ben Arfa a combiné avec Mbaye Niang et le joueur prêté par l' en a profité pour s'infiltrer dans le top 10 avec un score de 88.7.

Le défenseur de Issiaga Sylla, auteur du seul but de son équipe contre le FC , et l'attaquant de Stevan Jovetic, qui a surgi du banc pour marquer un but important contre , font aussi partie de notre classement.

Ne ratez surtout pas le choc entre et le dimanche, tandis que , Marseille et Saint-Etienne, qui rêvent encore de Champions League, devront se montrer à la hauteur.