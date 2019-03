L'index de performance de Ligue 1 - Di Maria brille avec le PSG face à l'OM

Deux buts, une passe décisive. Di Maria a brillé d'un éclat particulier face à l'OM et dans notre index.

Le a consolidé sa domination en avec un succès 3-1 face à l'OM lors du Classique.

Une frange des supporters parisiens ont boycotté le début de match, mais le feu d'artifice inité par Angel Di Maria a mis tout le monde d'accord.

Une passe précise lui a dabord permis de mettre en orbite Kylian Mbappé avant un festival dans le second acte avec un but en solo et un superbe coup franc.

L'index de Performance de , qui octroie aux joueurs du championnat une note sur 100 après chaque journée, n'en a pas raté une miette.

Di Maria a été noté 99.1 et plusieurs supporters parisiens vous diront que ce score incroyable est parfaitement mérité.

Mbappé a fini 12e et Valere Germain, 13e, lui qui a réduit le score pour l'OM.

Cette semaine, le classement est dominé par des joueurs de l'ASSE après leur large succès 5-0 contre .

Sainté était pourtant perclu de blessures et de suspensions, et jouait notamment sans Wahbi Khazri.

En son absence, Romain Hamouma a relevé le défi face à son ancien club avec un but dès la 5e minute en initiant ensuite l'action pour permettre à Robert Beric et Arnaud Nordin de sceller le destin du match après 31 minutes.

Nordin, Valentin Vada et Lamine Ghezali, auteur de très belles prestations, sont tous classés dans l'index de performance cette semaine.

Les remplaçants sont eux aussi bien placés et Souleymane Camara peut en attester, lui qui a marqué contre alors que Mubele a égalisé pour contre Nice en surgissant du banc.

Wylan Cyprien, auteur de l'ouverture du score pour Nice, est 5eme cette semaine.

L'attaquant de Rennes M’Baye Niang a déjà mis l'élimination en Europa League contre derrière lui avec son but contre , tandis que Mike Maignan a été très bon dans les cages contre avec .

Lyon défiera Rennes lors de la prochaine journée, tandis que le 30 maris prochain, et s'affronteront en finale de la .