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Le Néerlandais Marino Pušić, entraîneur d'Al-Ahli, a répondu aux informations évoquant son limogeage et l'existence de tensions entre lui et ses joueurs, à la veille du Clasico très attendu face au rival historique, Al-Nassr.

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Al-Ahli reçoit son rival Al-Nassr demain, vendredi, au stade Al-Inma de Djeddah , dans le cadre d'un match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

Pušić a tenu une conférence de presse ce jeudi à Djeddah pour évoquer la rencontre. Le quotidien Al-Riyadiya en a relayé plusieurs extraits, dans lesquels il est revenu sur certaines informations concernant l'environnement actuel de l'équipe.

À ce sujet, le technicien néerlandais a déclaré : « Il y a beaucoup de fausses informations sur les réseaux sociaux, je ne vais pas m'y attarder. Je suis entièrement concentré sur la qualité des entraînements. »

Plusieurs rapports avaient fait état de la volonté de la direction d'Al-Ahli de limoger Pušić avant le Clasico face à Al-Nassr, mais la crise financière que traverse le club et la lourde indemnité de rupture prévue dans le contrat de l'entraîneur néerlandais l'en ont empêchée.

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Pušić a ajouté : « Ne croyez pas ce qui circule. Nous formons une seule et même équipe, et beaucoup de beaux jours nous attendent. Les émotions font partie du jeu. Je ne parlerai pas d'un joueur en particulier, je parlerai de l'équipe dans son ensemble. »

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L'entraîneur néerlandais faisait allusion à certains rapports évoquant des altercations entre lui et les joueurs d'Al-Ahli lors des séances d'entraînement qui ont précédé le Clasico ces derniers jours.

Selon le quotidien saoudien Okaz, plusieurs joueurs d'Al-Ahli ont eu une vive discussion avec Pušić, faute d'adhérer à ses choix techniques et tactiques. Ils lui ont reproché de s'accrocher à son style de jeu et à ses convictions tactiques, malgré leur échec ces derniers temps, ce qui a poussé l'entraîneur néerlandais à quitter l'entraînement.

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L'affaire ne s'est pas arrêtée là : les joueurs ont également accusé leur entraîneur néerlandais de favoriser le milieu de terrain ukrainien Artem Bondarenko et de faire jouer tout le monde à son service afin de prouver la justesse de son choix, quitte à le faire à leurs dépens.

Toujours selon le journal, ces crises ont affecté l'état psychologique et le moral de certains joueurs, qui se sentent désormais mis à l'écart et ont perdu confiance en raison de la manière dont le staff technique les traite.

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Revenant sur la rencontre, Pušić a déclaré : « Le match de demain sera intense face au tenant du titre, une équipe de qualité. Mais nous aussi, nous avons une grande qualité et nous avons hâte de jouer devant nos supporters. »

Al-Nassr a remporté la Roshn Saudi League la saison dernière, pour la première fois après sept longues années d'attente, au terme d'une lutte avec son rival historique, Al-Hilal, qui s'est prolongée jusqu'à la dernière journée.

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Pour conclure, l'entraîneur néerlandais a répondu aux critiques adressées à Al-Ahli pour avoir accepté de disputer le Clasico contre Al-Nassr immédiatement après la fin de la trêve internationale.

« Quand nous avons pris cette décision, le temps était compté. Ce n'était pas une décision individuelle mais collective. Al-Ahli et Al-Nassr sont tous deux pénalisés par la trêve, car ils comptent plusieurs internationaux », a-t-il conclu.

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Ce Clasico face à Al-Nassr revêt une importance particulière pour Al-Ahli, d'autant qu'il sera décisif pour son retour dans la course au titre de la Roshn Saudi League cette saison.

Al-Ahli occupe la sixième place du championnat saoudien avec 21 points, glanés grâce à 7 victoires et 4 défaites, soit 9 longueurs de retard sur Al-Hilal, solide leader.

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De son côté, Al-Nassr est troisième avec 28 points, à deux unités d'Al-Hilal, et n'est devancé qu'à la différence de buts par Al-Qadsiah, deuxième.