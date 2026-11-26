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Yazan Al-Naimat, attaquant de la sélection jordanienne, a dévoilé les coulisses de négociations passées avec Al Ahly, le club égyptien. Il a expliqué qu'une blessure à l'épaule l'avait empêché de rejoindre le géant cairote, avant d'évoquer la possibilité d'y signer à l'avenir et la date de son retour sur les terrains après sa rupture du ligament croisé.

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Lors d'un live sur YouTube, Al-Naimat a expliqué qu'Al Ahly n'avait pas négocié avec lui avant sa récente blessure au ligament croisé, mais que les discussions avaient débuté avant la Coupe du monde des clubs organisée au Qatar, à une période où il souffrait d'une blessure à l'épaule.

Le joueur, qui a quitté le club qatari d'Al-Arabi l'été dernier, a précisé : « Al Ahly ne m'a pas contacté avant ma blessure au croisé, mais le club a négocié avec moi avant la Coupe du monde des clubs organisée au Qatar. J'avais cependant une blessure à l'épaule, et je leur ai dit qu'il était difficile de les rejoindre à ce moment-là. »

Il a ajouté : « J'ai expliqué à Al Ahly à l'époque que ce serait formidable de jouer pour eux et que j'aurais touché une belle somme, mais qu'à cause de la blessure, je n'aurais pas pu leur offrir le niveau attendu. »

L'attaquant jordanien a indiqué qu'il souhaitait rejoindre Al Ahly au sommet de sa forme physique et technique, afin de pouvoir fournir le niveau attendu de lui, évoquant l'énorme pression que subit tout joueur ou entraîneur au sein du club.

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« J'ai dit cela à Al Ahly parce que je sais que je jouerais pour Al Ahly. Si Ammouta a perdu un match et a été limogé, qu'en serait-il de moi si je ne marquais pas lors d'un match ? », a lancé Al-Naimat.

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Et de poursuivre : « Si je dois rejoindre Al Ahly, je veux arriver prêt à offrir un niveau digne du statut du club. »

Ammouta parti après 14 matchs

Les propos d'Al-Naimat sur Ammouta interviennent après le départ du technicien marocain d'Al Ahly, la direction du club ayant décidé de mettre fin à sa mission après la défaite 2-0 face à Pyramids lors de la 9e journée du championnat d'Égypte.

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Ce revers était le premier d'Al Ahly sous la direction d'Ammouta, qui a dirigé l'équipe lors de 14 matchs toutes compétitions confondues, pour 11 victoires, deux nuls et une seule défaite.

La défaite contre Pyramids a également fait reculer Al Ahly à la troisième place du classement, à sept points du leader.

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Al-Naimat fixe la date de son retour

Concernant son avenir, Al-Naimat a révélé qu'il était toujours en phase de récupération, assurant qu'il ferait son retour sur les terrains pendant le mercato d'hiver, en janvier, sans qu'aucun accord officiel n'ait été conclu pour l'heure concernant son prochain club.

« Je me remets de ma blessure et je reviendrai sur les terrains pendant le mercato d'hiver, en janvier. Il n'y a rien d'officiel concernant ma nouvelle équipe », a-t-il déclaré.

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Al-Naimat s'était rompu le ligament croisé antérieur du genou droit lors du match entre la Jordanie et l'Irak en quart de finale de la Coupe arabe 2025. Blessé en début de rencontre, il avait tenté de poursuivre avant de quitter la pelouse, les examens médicaux et radiologiques ayant ensuite confirmé la nature de la blessure.

Cette blessure a porté un sérieux coup aux ambitions du joueur, d'autant qu'elle est survenue quelques mois avant la Coupe du monde 2026, alors qu'Al-Naimat était l'un des éléments les plus en vue de la sélection jordanienne qualifiée pour le Mondial.

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Djeddah, la destination préférée

Si le nom d'Al-Naimat a été associé à Al Ahly, l'attaquant jordanien a révélé une autre destination qu'il privilégierait si l'occasion de partir se présentait, assurant que son rêve concerne l'un des deux grands clubs de Djeddah, en Arabie saoudite.

« En vérité, mon équipe de rêve, ce serait de rejoindre l'un des clubs de Djeddah, Al-Ahli ou Al-Ittihad, en raison de leurs supporters », a-t-il confié.

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Âgé de 27 ans, Al-Naimat évoluait en dernier lieu au club qatari d'Al-Arabi, qu'il avait rejoint en août 2024 après un passage au club qatari d'Al-Ahli.

Sur la scène internationale, l'attaquant compte 58 sélections avec la Jordanie, pour 23 buts, ce qui fait de lui l'une des principales options offensives de la sélection jordanienne.