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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Limogé pendant le clásico d'Al Shabab : Ben Zekri en concurrence avec un entraîneur surprise pour succéder à Pusic à Al Ahly

M. Pusic
S. Conceicao
N. Zekri
Al Ahli vs Al-Taawoun
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Arabie saoudite

Le parcours de l'entraîneur néerlandais est-il terminé ?

Des rapports de presse ont révélé une surprise retentissante concernant l'avenir du Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli en Arabie saoudite, après la lourde défaite subie par l'équipe face à Al-Shabab en Roshn Saudi League.

Al-Shabab s'est imposé face à Al-Ahli sur le score de 6-1, lors du match qui a opposé les deux formations hier vendredi, au stade SHG Arena de Riyad, la capitale saoudienne, dans le cadre de la douzième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien « Al-Maidan » a indiqué que la direction d'Al-Ahli a décidé de limoger Pusic de son poste en raison de cette lourde défaite concédée dans le petit Clasico.

Mais le plus surprenant est que la décision de limogeage a bel et bien été prise pendant le déroulement du match, et non après sa fin, selon ce qu'a révélé le journal saoudien.

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07 nov. 2026

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Le journal a souligné que la direction d'Al-Ahli a déjà commencé à chercher le remplaçant adéquat pour diriger l'équipe durant la période à venir, l'un des membres du conseil d'administration ayant évoqué l'idée de recruter l'entraîneur algérien Noureddine Benzekri.

L'affaire ne s'est pas arrêtée à une simple proposition, « Al-Maidan » ayant révélé qu'un contact réel a eu lieu avec l'entraîneur algérien, qui a donné son accord de principe à l'offre, dans l'attente de nouveaux échanges durant la période à venir.

Cela intervient alors que le nom de l'ancien entraîneur d'Al-Shabab est associé à la tête de certaines équipes de la Roshn Saudi League, au premier rang desquelles Abha.

Benzekri n'était pas le seul candidat, le même journal ayant révélé que le nom du Portugais Sérgio Conceição, ancien entraîneur d'Al-Ittihad, a été avancé pour diriger Al-Ahli durant la période à venir.

Toutefois, la direction d'Al-Ahli n'a pas encore réellement avancé sur ce dossier à l'heure actuelle, aucun contact officiel n'ayant été établi avec lui jusqu'à présent.

Pour rappel, Pusic a pris en charge Al-Ahli depuis le début de la saison en cours, en remplacement de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle. Il a dirigé l'équipe lors de 17 matchs depuis lors, au cours desquels il a enregistré 11 victoires, pour 5 défaites et un seul match nul.

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