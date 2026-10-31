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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Limogé pendant le clásico d'Al-Shabab : Ben Zekri en concurrence avec un entraîneur surprise pour succéder à Bosec à Al-Ahly

M. Pusic
S. Conceicao
N. Zekri
Al Ahli vs Al-Taawoun
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La carrière de l'entraîneur néerlandais est-elle terminée ?

Des rapports de presse ont révélé une surprise retentissante concernant l'avenir du Néerlandais Marino Pusic, directeur technique d'Al-Ahli en Arabie saoudite, après la lourde défaite subie par l'équipe face à Al-Shabab en Roshn League.

Al-Shabab s'est imposé face à Al-Ahli sur le score de 6-1, lors du match qui a opposé les deux équipes hier vendredi, au SHG Arena dans la capitale saoudienne Riyad, dans le cadre de la douzième journée de la Roshn League.

Le journal saoudien « Al-Maidan » a affirmé que la direction d'Al-Ahli a décidé de limoger Pusic de son poste en raison de cette lourde défaite subie dans le petit Clasico.

L'élément surprenant, cependant, est que la décision de limogeage a bel et bien été prise pendant le déroulement du match et non après sa fin, selon ce qu'a révélé le journal saoudien.

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07 nov. 2026

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Le journal a indiqué que la direction d'Al-Ahli a déjà commencé à chercher le remplaçant adéquat pour diriger l'équipe durant la prochaine période, l'un des membres du conseil d'administration ayant avancé l'idée de recruter l'entraîneur algérien Noureddine Benzekri.

L'affaire ne s'est pas arrêtée à une simple suggestion, puisque « Al-Maidan » a révélé qu'un contact effectif a eu lieu avec l'entraîneur algérien, qui a donné son accord de principe à l'offre, dans l'attente de davantage de contacts durant la prochaine période.

Cela intervient au moment où le nom de l'ancien entraîneur d'Al-Shabab est associé à la direction de certaines équipes de la Roshn League saoudienne, en tête desquelles Abha.

Benzekri n'était pas le seul candidat, puisque le même journal a révélé que le nom du Portugais Sérgio Conceição a été avancé, l'ancien directeur technique d'Al-Ittihad, pour diriger Al-Ahli durant la prochaine période.

Cependant, la direction d'Al-Ahli n'a pas bougé de manière effective sur ce dossier jusqu'à présent, aucun contact officiel n'ayant été établi avec lui à ce jour.

Il convient de rappeler que Pusic a pris en charge l'entraînement d'Al-Ahli depuis le début de la saison actuelle, en remplacement de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle, et qu'il a dirigé l'équipe lors de 17 matchs depuis lors, au cours desquels il a obtenu 11 victoires, contre 5 défaites et un seul match nul.

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