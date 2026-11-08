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Michael Carrick a reconnu n’avoir reçu aucune garantie de la direction de Manchester United quant à son avenir à Old Trafford au-delà de cette semaine. Le club est tombé dans la zone de relégation de Premier League, ce qui place l’entraîneur sous une immense pression à l’approche de la trêve internationale.

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Manchester United tombe dans les trois derniers

La victoire de Nottingham Forest contre Manchester City samedi a fait glisser United dans la zone de relégation. Selon les résultats de Sunderland et de Crystal Palace dimanche, l’équipe de Carrick pourrait même entamer son match contre Aston Villa à la toute dernière place de Premier League.

La direction de United avait auparavant accordé un sursis à Carrick après une lourde défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth, malgré des spéculations grandissantes associant Eddie Howe et Julian Nagelsmann au poste d’entraîneur. Depuis, son équipe s’est inclinée en championnat face à Chelsea avant de se ressaisir pour arracher une victoire spectaculaire contre la Roma en Ligue des champions, mettant fin à une série de neuf matches sans victoire.

Carrick concentré sur sa mission

À l’approche d’une trêve internationale de deux semaines, le match contre Villa pourrait être décisif pour l’avenir de Carrick à son poste. Interrogé sur une éventuelle assurance explicite des dirigeants du club qu’il serait toujours aux commandes la semaine prochaine, l’entraîneur de United a répondu sans détour.

« Non. Je continue simplement comme d’habitude », a déclaré Carrick aux journalistes. « Ce qui doit arriver arrivera. J’ai vraiment hâte de disputer le prochain match, à domicile, après ce qui s’est passé l’autre soir. »

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L’entraîneur a également souligné l’importance du public d’Old Trafford après le succès européen de son équipe en milieu de semaine. « J’espère que les supporters auront hâte de venir, pleins d’énergie et confiants dans ce qu’ils pourraient voir. À nous de leur rendre la pareille », a-t-il ajouté.

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La routine maintenue pendant la trêve

Malgré l’attention intense portée à sa situation, Carrick ne change pas son programme. Il a confirmé qu’il ne prendrait pas de temps supplémentaire avec sa famille pour décompresser et qu’il prévoyait plutôt un programme d’entraînement habituel pour les joueurs restant à Manchester.

« Pas vraiment différent de d’habitude. Vraiment pas », a expliqué Carrick, interrogé sur ses projets pour la prochaine trêve. « Je pense que les trêves internationales sont toujours l’occasion de retrouver de l’énergie et de se ressourcer. Certains joueurs qui partent en sélection le font dans un environnement différent, mais je n’en ai pas vraiment besoin. Je vais bien comme je suis. »

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Détaillant le programme de l’effectif, il a précisé : « Nous nous entraînerons certainement la semaine prochaine et nous aurons peut-être le week-end de repos. Nous verrons comment les choses évoluent, qui reste, qui est avec nous et ce dont ils ont besoin. »

Un test décisif contre Villa

Le choc de dimanche contre Aston Villa constitue désormais un moment charnière pour Carrick comme pour la saison de Manchester United. Un résultat positif est indispensable pour sortir l’équipe de la zone de relégation et prolonger l’élan né de sa remontée contre la Roma.

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À l’inverse, une nouvelle défaite en championnat pourrait pousser les dirigeants du club à changer d’entraîneur pendant la trêve internationale. Alors que des noms de successeurs potentiels circulent déjà, United n’a plus aucune marge d’erreur à Old Trafford.