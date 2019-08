Lille - Weah : "On peut gagner la Ligue 1"

Transféré du PSG à Lille cet été, Timothy Weah ne cache pas ses ambitions au moment d'entamer la nouvelle saison de championnat.

Le début de la saison approche en . Du côté de , dauphin aussi surprenant qu'enthousiasmant la saison dernière, le nouveau venu Timothy Weah ne manque pas d'ambition. Recruté 10 millions d'euros au PSG, le jeune international américain a été régulièrement titularisé par Christophe Galtier pendant le préparation et devrait débuter la saison dans la peau d'un titulaire.

Après un prêt au , l'ancien parisien se veut ambitieux. "Je veux faire des grands matchs, marquer beaucoup de buts, a-t-il affirmé à RMC, avant de glisser dans un sourire : Je veux tout faire pour mon équipe, pour mon staff. Après, on ne sait jamais, on peut gagner la et gagner la .

"Le LOSC, c'était le meilleur club. Il y a beaucoup de jeunes, le coach est incroyable, le staff aussi. Cela a été facile de choisir. On m'a bien conseillé. Je suis là et je suis très fier."

Les Nordistes, qui ont perdu Nicolas Pepe parti à et Rafael Leao au Milan AC pour ce qui est du secteur offensif, devront rapidement retrouver des automatismes pour lutter à nouveau pour le podium en Ligue 1. Cela commencera dès dimanche avec la réception de (15h). Viendra ensuite la Ligue des champions à partir du mois de septembre pour les coéquipiers de José Fonte.