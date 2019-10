Lille - Victor Osimhen rend hommage à Christophe Galtier et évoque sa jeunesse difficile

L'attaquant du LOSC, élu joueur du mois de septembre en Ligue 1, a évoqué son parcours tortueux dans un entretien pour beIN SPORTS.

Arrivé à l'été dernier grâce au réseau de Luis Campos, Victor Osimhen traverse une période faste. Du haut de ses vingt printemps, l'international Nigérian s'impose comme la grande révélation de cette première partie de saison en grâce à une palette complète, mariant un sens du but aiguisé à une remarquable vitesse d'exécution.

Des attributs qui permettent au néo-Lillois de combler, en partie, le vide laissé par le prolifique Nicolas Pépé, transféré à après une saison canon (22 buts). Osimhen a déjà empilé 7 pions et pointe à la deuxième place du classement des buteurs de l'élite derrière Wissam Ben Yedder (9 buts).

"Je peux donner à ma famille tout ce qu'elle désire : c'est la plus grande réussite de ma vie"

Élu joueur du mois de septembre en , le Nigérian s'est construit à travers un parcours de vie sinueux, comme il l'a expliqué dans un entretien accordé à beIN SPORTS. "C'était très difficile. Quand j'ai perdu ma mère, ça l'est devenu encore plus. Mon père a perdu son emploi et tout était très dur pour nous. On ne mangeait pas à notre faim. Mais maintenant, je suis reconnaissant. Je peux donner à ma famille tout ce qu'elle désire. Depuis que je suis professionnel, j'ai rapidement pu les sortir de l'impasse et leur donner la vie qu'ils méritent. C'est la plus grande réussite de ma vie".

"Christophe Galtier est l'un des architectes de ma carrière, je n'oublierai jamais ça"

Ces images, Victor Osimhen les a emportées dans ses bagages pour faire le grand saut en Europe, à Wolfsburg ( ), avant un passage à Charleroi ( ). Un CV qui fait sa force, aujourd'hui, au LOSC. "L'expérience accumulée à Wolfsburg et Charleroi m'aide à m'adapter à Lille", a-t-il continué. "J'ai observé le club la saison dernière. Il y a de super joueurs ici. Ma priorité est de m'intégrer le plus vite possible et de prouver aux supporters ce dont je suis capable. Je veux continuer comme ça".

Nouvelle tête d'un football africain en pleine lumière, l'international Nigérian a souligné l'importance de Christophe Galtier dans son explosion. "La première fois que je suis arrivé à Lille, il m’a parlé et m’a dit que je serai important pour l’équipe. Avant même d’avoir touché le moindre ballon. Il m’a dit qu’il avait vu beaucoup de mes matches disputés avec Charleroi. Pour un jeune joueur comme moi, il n’y a pas de meilleure motivation. Depuis que je suis là, il a été merveilleux avec moi. Même quand je fais un mauvais match, il me parle, m’explique mes erreurs et essaye de me faire progresser lors des entraînements. Il s’agit pour moi de lui rendre sur le terrain ce qu’il m’apporte au quotidien et je veux continuer à le rendre heureux de mes performances", a-t-il aussi affirmé, avant d'adresser un message fort au technicien français : "C’est l’un des architectes de ma carrière et je n’oublierai jamais ça...".