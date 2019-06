Lille : Thiago Maia veut retourner au Brésil

Le milieu de terrain brésilien du LOSC, Thiago Maia, a exprimé son désir d'évoluer à Flamengo.

Arrivé à en provenance de Santos il y a deux ans pour 14 millions d'euros, Thiago Maia est la recrue la plus chère de l'histoire du LOSC.

En deux saisons, le Brésilien n'a pas réellement convaincu. Après une première année très délicate, il n'est pas parvenu à crever l'écran dans un contexte beaucoup favorable lors de la campagne 2018-19, conclue par une magnifique deuxième place pour le club lillois.

Interrogé sur sa situation et un intérêt de Flamengo, l'intéressé n'a pas caché ses velléités de départ et son attachement à l'écurie brésilienne.

"Il y a une proposition, c’est vrai. Tout le monde sait que je suis flamenguista et je suis très heureux d’avoir les supporteurs de Flamengo qui me soutiennent pour venir au club. Je ne sais pas encore ce qui va se passer et que je serai très heureux si cela se produit réellement. Mes parents sont flamenguistas, je suis flamenguista et je pense que 50 % des Roraima (habitants de l’état brésilien du même nom) sont flamenguistas", a-t-il expliqué dans des propos accordés à Fora de Rumo.

Reste à savoir si les deux clubs trouveront un terrain d'entente. La Voix du Nord indique que Flamengo aurait proposé un prêt d'un an avec une option d'achat de 10 millions d'euros. Une proposition qui ne conviendrait pas au LOSC.