Lille, Soumaoro botte en touche pour son avenir : "Je suis à l'écoute des offres"

Annoncé partant l'hiver dernier, le défenseur de Lille aura probablement l'occasion de prendre son envol l'été prochain.

réalise une formidable saison et va selon toute vraisemblance, sauf catastrophe, se qualifier pour la prochaine . Les Dogues vont toutefois perdre plusieurs joueurs l'été prochain. Forcément, Nicolas Pépé sera l'attraction et va quitter le club nordiste, d'après Gérard Lopez, mais d'autres joueurs bénéficient d'un bon de sortie comme Thiago Mendes, ou encore Adama Soumaoro, comme l'a confirmé Christophe Galtier dans une interview à Le Parisien, le week-end dernier, afin très certainement de rentrer dans les clous de la DNCG.

Dans une interview accordée à Football, le capitaine de Lille, sous contrat jusqu'en 2021, qui bénéficie d'une belle cote Outre-Manche, s'est montré évasif concernant son futur : "Je ne partirai pas forcément. Mais je suis à l’écoute. Je n’ai pas de rêves mais je suis quelqu’un d’ambitieux, je veux jouer au plus haut niveau. Ça fait dix ans que je suis ici, et j’y pense de plus en plus au départ. Je me sens prêt".

"Personne ne me dicte où je dois aller"

Adama Soumaoro est revenu sur sa décision de ne pas quitter le LOSC au mercato hivernal et l'appel du pied de l'AS : "Il y avait eu quelques contacts (ndlr avec Monaco), c’est vrai. Finalement, j’ai préféré rester. J’ai voulu terminer la saison et ne pas quitter mon club en plein milieu du championnat. Je n’aime pas trop ça. Rester pour jouer la Ligue des champions ? C’est tentant. On écoutera tout ce qui se passe...".

"Personne ne me dicte où je dois aller. Ç'a toujours été comme ça. Je sais ce que j'ai à faire. J'ai été éduqué comme ça. J'ai toujours appris à ne pas me faire marcher dessus et à faire mes propres choix (...) Je suis quelqu'un d'assez discret, je ne parle pas souvent. Je peux comprendre qu'on ne me connaisse pas. Mais je me porte bien comme ça", a ajouté le défenseur de Lille au sujet de sa forte personnalité.

Adama Soumaoro rêve de l'équipe de France : "Bien sûr que j'y crois vraiment ! J'ai été arrêté pas mal de temps, donc on en reparlera plus tard (...) J'ai grandi avec l'équipe de France. Je me souviens de la 1998 et de ZInedine Zidane. J'avais vécu la compétition depuis le , c'était festif. La sélection malienne, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Pas du tout. J'ai pris pas mal d'informations, ce n'est pas très stable. C'est un peu compliqué".