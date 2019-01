Lille-Sochaux 1-0 - Le LOSC composte son ticket contre Sochaux

Vainqueur sans brio contre le FC Sochaux (1-0), le LOSC a validé sa qualification pour les 16èmes de finale de la Coupe de France.

Après avoir terminé péniblement 2018, Lille commence bien 2019. Opposé au FC Sochaux-Montbéliard, le LOSC a fait le métier pour composter son ticket pour les seizièmes de finale de la Coupe de France, ce lundi soir.

L'équipe de Christiophe Galtier n'a eu besoin que d'un petit but pour prendre un avantage définitif contre des Lionceaux revigorés depuis l'arrivée d'Omar Daf sur leur banc. C'est le Brésilien Araujo qui a repris victorieusement un centre parfait de Nicolas Pépé après un travail remarquable du dynamiteur lillois, avant la pause (1-0, 39e).

Avant cela, les deux hommes s'étaient déjà montrés dangeureux, sans parvenir à trouver la faille (7e, 34e). Araujo, très remuant, aurait aussi pu s'offrir le but du doublé juste avant de rentrer au vestiaire, mais sa frappe est passée juste au-dessus (42e).

Le second acte s'est joué sur le même rythme, mais Sochaux, sur une occasion, a bien failli revenir dans le match. Il a fallu que Maignan sorte le grand jeu devant Sané pour éviter ce scénario (56e). La dernière demi-heure a ensuite été dominée par les Dogues, qui ont manqué plusieurs opportunités de faire le break, par Rémy (70e) et l'inévitable Pépé (80e, 86e), qui s'est aussi vu refuser un but pour une position de hors-jeu (87e).

Sans conséquence pour des Lillois sérieux, qui retrouveront Sète au tour suivant.