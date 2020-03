Lille - Renato Sanches : "S’habituer à disputer la Ligue des Champions"

Le milieu de terrain du LOSC ne veut pas se contenter d'une unique participation en C1 dans le Nord. Son objectif est clair : la jouer chaque année.

Au fil des matches, Renato Sanches est peu à peu parvenu à retrouver son niveau cette saison, sous les couleurs du LOSC. Peu décisif à ses débuts, le Portugais s'est imposé comme le leader technique de l'équipe entraînée par Christophe Galtier. Malheureusement, son réveil à été trop tardif pour empêcher l'élimination des Dogues dès la phase de poules de la Ligue des Champions. Une compétition que l'ancien du Bayern a l'ambition de retrouver.

"S’habituer à disputer la Ligue des Champions"

"Nous avons beaucoup appris de cette campagne européenne. Si on y retourne la saison prochaine, je suis persuadé qu’on pourra faire encore mieux. On doit s’habituer à disputer la Ligue des Champions tous les ans", a ainsi déclaré le milieu de terrain portugais sur le site officiel du club, après avoir expliqué ce qui, selon lui, avait fait défaut à dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. À ses yeux, les Dogues ont surtout manqué d'efficacité.

"Nous n'avons pas été mauvais lors de nos différents matchs, que ce soit contre l’ , ou encore Valence. Nous avons livré de bonnes prestations, mais il nous a manqué un peu d’efficacité et de réalisme dans le dernier geste. Ce qui est sûr, c’est que c’était une très bonne expérience pour notre groupe".