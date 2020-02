Lille - Renato Sanches : "Le PSG ? Tout était prêt"

À Lille depuis l'été dernier, le milieu de terrain portugais avait failli rejoindre le PSG en 2018.

Un an avant de finalement rejoindre , Renato Sanches était déjà passé tout proche de découvrir la , sous les couleurs du PSG. Le champion d'Europe portugais avait finalement vu le transfert capoter à la dernière minute.

"J'avais parlé avec Antero (Henrique, alors directeur sportif du club parisien). Il s'était entretenu avec mon agent, Jorge (Mendes). On avait eu un bon échange. Tout était prêt", a-t-il affirmé dans une interview accordée à L'Equipe.

L'article continue ci-dessous

Je me souviens que j'étais au restaurant quand mon agent m'a appelé. Il me dit : 'Demain tu t'envoles pour Paris'. Je dis OK, je rentre à la maison et je fais mes valises. Et le lendemain, à l'entraînement, mon entraîneur (Niko Kovac) me dit : 'Tu ne pars pas !' Je suis resté. Et je n'ai pas joué. Le match d'après, il m'a offert cinq minutes. Ce n'était pas assez."

Plus d'équipes

"Mon objectif est de retourner en équipe nationale"

Celui qui compte 18 sélections et un titre de champion d'Europe avec la Seleçao espère également disputer le prochain Euro à l'issue de la saison. Pour cela, il peut compter sur ses bonnes prestations avec Lille depuis cet automne.

"L'Euro un objectif ? Oui, je l'ai déjà dit. Je suis venu à Lille car j'ai des objectifs, et l'un d'entre eux, c'est de retourner en équipe nationale à chaque rassemblement. Pas juste un et tu es absent à celui d'après. Non, je veux être là-bas. Qu'on se dise à chaque rassemblement : 'Renato est là.' Je veux faire partie de cette équipe."